Flamengo tropeça diante do Avaí jogando no Maracanã

O Flamengo dominou a maior parte do jogo, mas acabou perdendo muitos gols e empatando em 0 a 0 com o Avaí, neste sábado, no Maracanã. Com o resultado, o rubro-negro conquistou o seu primeiro ponto no Campeonato Brasileiro de 2009. O próximo desafio na competição será no domingo, contra o Santo André, em São Paulo. Antes, a equipe da Gávea enfrenta o Inter, quarta-feira, no Beira-Rio, no jogo de volta das quartas-de-final da Copa do Brasil.O Flamengo começou a partida tocando a bola e controlando o jogo, mas foi o Avaí quem teve as primeiras oportunidades, em jogadas de Muriqui e William. Aos nove minutos, Toró arriscou de fora da área, mas o chute saiu pela linha de fundo. Logo depois, Ferdinando chutou da entrada da área e Bruno fez boa defesa.Aos 18 minutos, Ibson e Juan fizeram boa jogada pela direita e o camisa 6 tocou para Everton, que driblou o zagueiro e chutou com perigo. Aos 24, Josiel tocou para Ibson, que chutou forte, mas a bola desviou na zaga e saiu. Na cobrança de escanteio, Josiel se antecipou a Eduardo Martini e cabeceou por cima do gol, quase marcando o primeiro do Fla.Aos 24, mais uma boa jogada do Fla. Josiel rolou para Léo Moura, que invadiu a área e chutou cruzado. André Turatto cortou para escanteio, salvando o Avaí. Aos 37, Bruno iniciou contra-ataque lançando Juan na esquerda. O lateral repassou a Everton, que foi ao fundo e tocou para Ibson, que recebeu e tentou o chute, mas foi travado pela zaga do Avaí. Aos 44, Léo Moura cobrou falta com perfeição, mas a bola explodiu no travessão. Logo depois, Toró deu bom passe para Josiel, que driblou André Turatto e chutou para a defesa de Eduardo Martini.O segundo tempo começou com o Avaí tendo a primeira chance. Aos quatro minutos, Muriqui chutou forte e Bruno fez boa defesa. O Flamengo respondeu em seguida. Kleberson lançou Josiel, que chutou com força, mas para fora.Aos 15, após escanteio, Josiel se antecipou ao zagueiro e cabeceou por cima do gol. Quatro minutos depois, Erick Flores tentou o cruzamento e Uendel cortou com o braço. Pênalti não marcado pelo árbitro Francisco Carlos Nascimento. Aos 21, Juan fez boa jogada pela esquerda e cruzou para Josiel, que chutou de canhota, mas Eduardo Martini fez mais uma boa defesa. Logo depois, o camisa 9 foi substituído por Alex Cruz.O jogo continuava com o Flamengo tendo mais posse de bola, mas não conseguindo finalizar ao gol do Avaí. No fim, Bruno fez duas boas defesas em chutes de Lima, garantindo um ponto para a equipe da Gávea.FICHA TÉCNICA:FLAMENGO 0 X 0 AVAÍEstádio: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)Data/hora: 16/05/2009 - 18h30 (de Brasília)Árbitro: Francisco Carlos Nascimento (AL)Auxiliares: Ednílson Corona (Fifa/SP), Pedro Jorge Santos de Araújo (AL)Público/Renda: 18.351 / R$ 272.708,00FLAMENGO: Bruno, Willians, Aírton e Ronaldo Angelim; Leonardo Moura, Toró (Everton Silva), Kleberson, Ibson (Erick Flores, 13'2ºT) e Juan; Everton (Maxi, 34'/2ºT) e Josiel (Alex Cruz, 28'2ºT). Técnico: Cuca.AVAÍ: Eduardo Martini, Ferdinando, André Turatto, Emerson e Uendel; Marcus Vinícius, Léo Gago (Bruno, 35'/2ºT), Caio e Muriqui (Lima, 22'/2ºT); William (Medina, intervalo) e Evando. Técnico: Silas.