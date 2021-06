Trânsito estará lento e o tempo chuvoso na maior parte do país Essa situação requer atenção redobrada em função do aumento, identificado desde ontem pelos postos da PRF.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) está prevendo que os motoristas deverão enfrentar trânsito lento e tempo chuvoso na maior parte do país, hoje (10). Essa situação requer atenção redobrada em função do aumento, identificado desde ontem pelos postos da PRF, da quantidade de veículos em circulação nas estradas por causa do feriado da Semana Santa. Segundo a PRF, as rodovias situadas nas maiores cidades brasileiras canalizam tráfego urbano e podem apresentar congestionamentos.



De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), as chuvas devem diminuir durante o feriado. Devem ocorrer pancadas de chuvas isoladas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul de Minas Gerais. Pancadas de chuva também estão previstas no Acre, em Rondônia, no Tocantins, no Pará, em Mato Grosso, em Goiás, no Distrito Federal, no Maranhão, no Piaui, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, no leste de Pernambuco e na Paraíba. No domingo, a previsão é de chuvas fortes no Centro-Oeste e em parte do Nordeste.



A exemplo do que acontece nos principais feriados nacionais, a PRF restringirá o tráfego de caminhões bitrens e cegonhas em vias de pista simples. Cada período de restrição terá duração de seis horas e valerá para veículos com ou sem carga, independente de possuir Autorização Especial de Trânsito (AET). Aquele que descumprir a determinação será multado em R$ 85,13 e somará quatro pontos na carteira de habilitação.



