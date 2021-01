Rocam prende quatro por tráfico de droga Entre os presos está Francilvânio Cabral, 28, acusado de assalto, formação de quadrilha, tráfico de drogas e que responde a um processo no Ceará.

Quatro pessoas foram presas no fim da tarde deste sábado (21) acusadas de tráfico de droga. Entre os presos está Francilvânio Cabral Dantas, de 28 anos, que já esteve preso por assalto, formação de quadrilha, tráfico de drogas e responde a um processo no estado do Ceará. Além dele, os policiais da Rondas Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam) prenderam Julio Oliveira Santos, de 23 anos, Juliana da Silva Vieira, de 21 anos, e Rodrigo da Silva, de 25 anos.



Segundo informação da polícia, uma viatura realizava patrulhamento na avenida Tomás Landim, quando identificou um veiculo Citroën C3 em atitude suspeita. No carro, estavam Julio e Francilvânio. Com eles, os policiais encontraram uma pedra de crack de aproximadamente 300g.



Contudo, no momento da abordagem, o celular de um dos acusados tocou e quando o policial atendeu descobriu que Juliana da Silva estava aguardando a droga na estação de transferência de Nova Natal. Com isso, a polícia foi até o local e a prendeu.



Depois disso, a jovem informou que apenas faria o transporte da droga para Rodrigo da Silva que a estava esperando em outra estação, no loteamento Nordelândia, zona Norte de Natal. A polícia foi até lá e confirmou a versão contada por Juliana. Com isso, os quatro acabaram presos e conduzidos à Delegacia de Plantão da zona Norte.



Antes disso, os policiais foram até a casa de Rodrigo, tendo em vista que ele seria o receptador da droga. Lá, foram encontradas seis munições calibre 9 milímetros, cinco aparelhos celulares, além de R$ 100,04. Os quatros deverão ser autuados por formação de quadrilha e tráfico de drogas.



De acordo com a polícia, o mais perigoso do bando é Francilvânio Cabral. Atualmente, ele estava no regime semi-aberto por tráfico de drogas, mas, já esteve preso por formação de quadrilha e assalto. Por esse ultimo crime, inclusive, ele responde a um processo no estado do Ceará, onde esteve preso em 2005.