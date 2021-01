Lula e Cristina Kirchner se reúnem em São Paulo Presidentes devem discutir propostas que serão levadas à reunião do G20, marcada para o dia 2 de abril em Londres.

Os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva, e Cristina Kirchner, da Argentina, se reúnem hoje (20), às 11h, na sede da Federação das Indústrias de São Paulo (Fiesp). Eles devem discutir propostas que serão levadas à reunião do G20, marcada para o dia 2 de abril em Londres.



Na visita à Fiesp, Kirchner se encontra com empresários e participa de seminário sobre oportunidades de investimento no Brasil.



Paralelamente a essa reunião, começa às 9h o seminário Oportunidades de Comércio, Negócios e Investimentos entre Argentina e Brasil, com a presença do chanceler argentino Jorge Taiana, além do ministro da Indústria, Desenvolvimento e Comércio Exterior, Miguel Jorge, e da ministra da Produção da Argentina, Débora Giorgi.



Às 13h, os dois presidentes concedem entrevista coletiva. Às 15h30, Cristina Kirchner inaugura mostra de arte organizada pelo Museu Nacional de Bellas Artes na sede da Fiesp. A partir das 17h, tem encontros separados com os governadores do Paraná, Roberto Requião, de Mato Grosso, Blairo Maggi, e de São Paulo, José Serra.