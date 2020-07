Setor de inteligência da Polícia Civil já está em Pipa Delegados Raimundo Rolim e Ronaldo Gomes foram até o município de Tibau do Sul para auxiliar nas investigações do assassinato do turista sueco

O setor de inteligência da Polícia Civil do Rio Grande do Norte já está em Pipa. Os delegados Raimundo Rolim e Ronaldo Gomes foram até o município de Tibau do Sul para auxiliar nas investigações do assassinato do turista sueco ocorrido na madrugada deste domingo (1º).



Segundo informações da polícia, Gert Björn Skytte Sandgren, de 59 anos, reagiu a um assalto e acabou baleado. A polícia já localizou um suspeito e está à procura do outro.



O crime aconteceu por volta das 3h30, quando dois homens armados e encapuzados entraram na pousada Porto do Sol, onde Gert Björn estava hospedado, e anunciaram o assalto. Eles foram até o chalé onde o sueco e a mulher dele estavam e tentaram roubar o casal. Gert Bjorn reagiu e acabou baleado no peito.



Depois do crime, a dupla fugiu e Gert Bjorn foi levado para um hospital em Tibau do Sul, mas não resistiu e morreu.