Santa Cruz "sacode a poeira e dá volta por cima" em Assu

Pos Equipe Pts J V E D GP GC SG R% 1 ABC 15 7 4 3 0 10 5 5 71,43% 2 Potyguar 12 7 3 3 1 14 9 5 57,14% 3 Santa Cruz 8 7 2 2 3 10 13 -3 38,10% 4 América 7 7 1 4 2 9 11 -2 33,33% 5 Baraúnas 7 7 1 4 2 9 12 -3 33,33% 6 ASSU 6 7 2 0 5 14 16 -2 28,57%

Além do clássico entre América e ABC - onde o time rubro conseguiu sustentar o tabu de não perder para o ABC há uns dois anos - a sétima rodada do segundo turno do Estadual teve mais dois jogos, a começar de uma partida de superação do Santa Cruz em Assu.É que o time da casa vencia por 2 a zero, quando os comandados do técnico Diá resolveram "levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima" - e acabaram mesmo vencendo de virada, 4 a 3. Os gols do Santa Cruz foram marcados por Kel (2), Vandinho e Jandir; os gols do ASSU foram de Marcelo Assu, Gerailton e Somália.O resultado fez o Santa Cruz assumir o terceiro lugar na classificação - o que significa que o time está muito vivo, ainda que uma parte dos radialistas de Natal o considerem "mortinho". Pior para o ASSU, que começou a rodada em terceiro e neste momento é o lanterna.Já em Mossoró, o Potyguar bem que tentou, mas o Baraúnas soube "segurar" a situação - e acabou tudo empatado no estádio Leonardo Nogueira: 1 a 1. O gol do Baraúnas foi marcado por Anderson Bicudo, e o do Potyguar - que segue em segundo na classificação - foi de Carlinhos.Eis os números do Estadual apóa a sétima rodada:66 gols21 jogos3,14 gols/jogo02.04América 2 x 2 ABCASSU 3 x 4 Santa CruzBaraúnas 1 x 1 Potyguar08.04Potyguar x ABCAmérica x Santa CruzBaraúnas x ASSU12 golsLúcio Curió (América)10 golsMaurício Pantera (Baraúnas)