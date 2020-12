ABC busca espantar fantasma e continuar na Copa do Brasil

Vlademir Alexandre Frasqueira na expectativa de seguir na Copa do Brasil.

Com um time ainda em formação e sob o comando de Ferdinando Teixeira, o ABC foi eliminado na Copa do Brasil de 2008 na primeira fase pelo Madureira, do Rio de Janeiro. A equipe potiguar jogou a primeira partida em solo fluminense e conseguiu um empate por 1 a 1. Contudo, não fez valer o mando de campo.Em jogo movimentado, o ABC chegou a fazer 1 a 0 com o lateral Bosco. Com o campo lotado e a torcida já fazendo a festa, a equipe recuou e acabou cedendo o empate com gol de Everton, de falta. Nos pênaltis, Valdir Papel perdeu a última cobrança e o Madureira, ao ritmo do “créu”, comemorou a classificação.Para não correr riscos, o técnico Heriberto da Cunha preferiu manter a base que vem atuando no estadual, promovendo apenas a entrada de Marquinhos Mossoró na lateral-direita com Simão fazendo a criação no meio-campo.A classificação do ABC, além de manter a torcida tranquila, significa o acúmulo de mais R$ 75 mil aos cofres do clube, fora a renda da próxima partida.Para seguir na competição, o ABC pode até empatar sem gols. Empates em 2 ou mais gols dão a vaga à equipe amazonense. Se o resultado de 1 a 1 for repetido, as equipes decidem a vaga nos pênaltis.Caso passe, a equipe potiguar enfrentar pela primeira vez o atacante Wallyson, que foi vendido pelo ABC ao Atlético Paranaense, já classificado para a próxima rodada.O ABC terá Raniere no gol; Fabiano, Gaúcho e Ben-Hur formando o trio de zaga; Marquinhos Mossoró, Rogério, Erandir, Simão e Sandro fechando os cinco do meio-campo, enquanto Gabriel e Paulinho Macaíba formam a dupla de ataque.A partida começa às 20h30 no Frasqueirão. Os ingressos estão à venda na bilheteria do estádio.