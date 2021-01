Petrobras assina novos contratos para construção de refinaria em Pernambuco A previsão é de que a Refinaria Abreu Lima fique pronta em 2010. Ela deverá processar aproximadamente 200 mil barris de petróleo pesado por dia.

Rio de Janeiro - A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (19) a assinatura de cinco contratos para o prosseguimento das obras de construção da Refinaria Abreu de Lima (Refinaria do Nordeste), em Pernambuco, com investimentos de R$ 2,89 bilhões.



Os contratos envolvem as obras de edificações, a construção de tanques de armazenamento de petróleo e seus derivados, o fornecimento dos equipamentos elétricos das sub-estações da refinaria e a construção da estação de tratamento de água.



Na falta de acordo com a PDVSA, a estatal venezuelana do petróleo, possível sócia da estatal brasileira no empreendimento, a Petrobras vem assumindo sozinha a construção da refinaria, que envolve recursos de cerca de US$ 4 bilhões.



A previsão é de que a Refinaria Abreu Lima fique pronta em 2010. Ela deverá processar aproximadamente 200 mil barris de petróleo pesado por dia.