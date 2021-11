Fim de jogo: ABC vence América por 1 a 0 no Machadão

FIM DE JOGO



AMÉRICA 0 X 1 ABC



47 minutos: Confusão generalizada envolvendo torcidas do América e ABC toma conta das arquibancadas do Machadão. Tropa de choque da Polícia Militar tenta controlar a situação. Alguns dos bardeneiros foram detidos.



46 minutos: América tenta empate de toda maneira e após mais um cruzamento na área a zaga abecedista impede o gol americano.



44 minutos: David em jogada de velocidade avança pela lateral do ataque americano e cruza para área do ABC. Lúcio tenta de cabeça, mas sem sucesso.



43 minutos: João Paulo recebe sozinho e entra na área do América. O jogador chutou forte, mas pela lateral do gol de Everton.



41 minutos: América tem escanteio pela direita. Após a cobrança, Lúcio cabeceia e o goleiro do ABC afasta o perigo.



38 minutos: João Paulo tenta afastar para o ABC, mas acaba perdento próximo a defesa abecedista. A bola sobra para David que recebe falta. A bola é lançada na área e a zaga afasta.



35 minutos: David tenta para o América, mas para na defesa de Thiago Cardoso.



31 minutos: GOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL!!! ABC abre o placar no Machadão. Ricardinho marca. Após uma tabela pela direira, o jogador recebe pelo alto e cabeceia para o gol.



30 minutos: ABC se aproveita do momento de distração da zaga americana e avança pela direita com Gabriel. O jogador abecedista tenta enfiada de bola, mas a defesa do América se recupera e afasta pela lateral.



27 minutos: Breno do América recebe amarelo após derrubar Gabriel sem bola. No ABC, entra Ben-Hur, Rogelinho e Paulinho.



25 minutos: América faz mais uma mudança. Sai Luiz Henrique e entra Tiago Messias.



23 minutos: Zagueiro Juninho do ABC perde a bola para Lúcio e acaba puxando o jogador americano pelo braço. O árbitro marca falta perigosa na entrada da área abecedista.



21 minutos: Victor Hugo é substituido por David no ataque do América. Jogador teve um bom desempenho no primeiro tempo, mas, não conseguiu marcar o gol.



19 minutos: ABC faz mais uma substituição. Entra João Paulo no lugar de Rodriguinho.



18 minutos: Ricardinho faz jogada perigosa pela esquerda e ao tentar cruzar é cortado por Alexandre que sai jogando para o América.



16 minutos: ABC cobra falta rápida no meio de campo e Gabriel sai jogando com Elton. O jogador abecedista recebe nova falta. Após a cobrança, América recupera a bola.



13 minutos: América tem falta perigosa na entrada da área do ABC. Lúcio vai para cobrança, mas chute passa longe do gol de Thiago Cardoso.



10 minutos: Paulino tenta cruzamento para Gabriel, mas a zaga americana tira de cabeça. Na sobra de bola, Ricardinho chuta mais uma vez em cima da defesa.



7 minutos: Victor Hugo recebe na entrada da área e chuta forte contra o gol abecedista. O goleiro Thiago Cardoso faz uma excelente defesa.



5 minutos: Rodriguinho toca para Marquinhos Mossoró que tenta triangulação com Ricardinho, mas, a defesa americana se antecipa e corta o ataque do ABC.



4 minutos: Leto faz levantamento fechado na área. A bola passa por todo mundo e assusta a defesa abecedista.



3 minutos: No ABC, sai Kel e entra Gabriel.



2 minutos: ABC faz boa jogada com Ricardinho e, em seguida, com Rodriguinho, que entra pela esquerda. No entanto, a defesa do América afasta o perigo.



1 minuto: O América volta com quatro substituições. Sai Sandro Hiroshi, Souza, Elinho, e Chapinha. Entra Leto, Ricardo Oliveira, Fabio Neves e Lucio.



COMEÇA SEGUNDO TEMPO



44 minutos: Souza faz boa jogada pela esquerda e cruza a bola na área. O zagueiro Juninho tira de cabeça e afasta o perigo para o ABC.



42 minutos: Ricardinho é derrubado e fica sentido. O juiz da partida para o jogo para que o jogador seja atendido.



40 minutos: Luiz Henrique avança pela esquerda do ataque americano, mas a zaga do ABC tira a bola.



35 minutos: Juninho fura na defesa abecedista e a bola sobra para Victor Hugo. Ele avança sozinho, mas chuta em cima do goleiro do ABC.



32 minutos: Audálio enfia bola para Rodriguinho, que é derrubado por trás. O árbitro marca falta para o ABC. Elton chuta forte e rasteiro no canto do gol americano. Apesar disso, o goleiro Everton consegue defender.



29 minutos: Amilton recupera bola no ataque do ABC e avança em direção ao gol de Everton. O goleiro americano se antecipa e defende a bola.



26 minutos: ABC cobra falta pela direita. Juninho tenta jogada enfiada com Fabiano, que toca para Marquinhos Mossoró. Ele avança e toca para Rodriguinho, que perde a bola para a defesa americana.



23 minutos: Audálio rouba bola no campo de defesa e enfia para Amilton, que tenta tabela no campo de ataque abcedista, mas é cortado.



21 minutos: Souza faz boa tabela com Victor Hugo, mas a zaga do ABC consegue cortar a jogada. Na sobra de bola, Adalberto bate para a defesa de Thiago Cardoso.



18 minutos: Souza bate forte de fora da área e bola passa a esquerda do goleiro do ABC, Thiago Cardoso.



15 minutos: Após jogada ensaiada na cobrança de falta com Sandro Hiroshi, Souza bate forte, mas a bola bate na barreira e sai pela linha de fundo.



12 minutos: Luis Henrique, estreando no América, recebe amarelo após derrubar Elton. Na cobrança de falta do ABC, a defesa americana recupera a bola.



11 minutos: Alexandre toca para Victor Hugo, passa por um e é derrubado por trás por Kel. O árbitro mais uma vez manda o jogo seguir.



8 minutos: Kel cobra falta para o ABC, mas levanta a bola mal, facilitando a defesa do goleiro americano Everton.



6 minutos: Sandro Hiroshi invade a área após receber bom toque de Souza. Ele é derrubado pala zaga do ABC e pede penalti. O árbitro Flávio Roberto manda seguir.



5 minutos: Audálio faz boa triangulação com Elton que toca para Rodriguinho. A bola saí pela linha de fundo e é escanteio. O ABC cobra sem grande susto para a defesa americana.



3 minutos: ABC avança com Elton que cruza a bola na área do América. Após desvio, o goleiro Everton saí tranquilo para agarrar a bola.



1 minuto: América inicia com ritmo mais forte, avançando pela direita com Sandro Hiroshi. Ele toca para o meia Souza, que é cortado pela zaga do ABC.



Começa o jogo: Frustrando as expectativas dos patrocinadores, poucos torcedores se dirigiram ao Machadão, na tarde desta sexta-feira (1º).



Antes do clássico, equipes prestam um minuto de silêncio em homenagem a menina Maria Luiza Fernandes Bezerra, encontrada morta de maneira brutal, na segunda-feira (27). A adolescente de 15 anos foi encontrada com uma camisa do América enrolada no pescoço.



AMÉRICA-RN x ABC



Eliminadas do Campeonato Potiguar, as duas principais equipes de Natal se enfrentam no clássico da solidariedade.



A renda do jogo será revertida para o Hospital Infantil Varela Santiago. Já os alimentos arrecadados serão doados para o Armazém da Caridade.



Árbitros

Apitará a partida entre ABC e América Flávio Roberto Sales de Lima. Ele será auxiliado por José da Silva Sobrinho e Flávio Gomes Barroca. Andrielly Elkeitt de Oliveira será a árbitra reserva.