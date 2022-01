Empresários cobram melhorias na Bernardo Vieira

Thyago Macedo

Um dos púbicos mais prejudicados com a reforma da avenida foram os empresários do ramo de automotores. Eles reclamam do “ilhamento” a que foram submetidos. Outras reclamações estão relacionadas a falta de retornos e do corredor exclusivo de ônibus.Proprietário de uma casa de carros novos e usados há dez anos, Alex Bezerra pediu que a Prefeitura do Natal cumprisse uma promessa de campanha que era fazer adequações ao longo da via. O questionamento teve início depois que um consultor técnico foi contratado para uma avaliação da Bernardo Vieira.Gustavo Taniguchi, consultor curitibano especialista em planejamento e urbanismo de Curitiba (PR) percorreu, no dia quatro de novembro de 2008, a avenida para propor melhorias à nova gestão. Ele auxiliou na elaboração do plano de governo da prefeita eleita.Um dos principais problemas apontados por Tanigushi foi a lentidão da via nos horários de pico, enquanto as faixas exclusivas aos ônibus estão desocupadas. O consultor apontou a falta de atratividade do transporte público coletivo. O resultado é o aumento no número de veículos e motos no trânsito de Natal.No entanto, Alex Bezerra revelou que os problemas gerados pela nova Bernardo Vieira não param por aí. Para ele, a grande preocupação está na falência de lojas de diversos ramos, em especial de carros. “Aqui já são mais de 20 prédio fechados desde que houve essa reforma”, disse.A situação é comprovada por Pereira Sobrinho, proprietário que foi afetado diretamente pela reforma. “Eu tinha quatro lojas aqui e hoje apenas uma se encontra funcionando. Eu trabalho aqui há 15 anos e as coisas não podem ficar assim”.Os dois empresários falaram ainda de um projeto já aprovado pela Prefeitura que aguarda a execução. De acordo com eles, a Rua Presidente Gonçalves seria utilizada para que um possível retorno que atravessaria a Avenida.“Se não houver melhorias, o Município vai deixar de arrecadar os impostos e o desemprego vai aumentar. Estamos apenas pedindo que a prefeita cumpra uma promessa feita quando ainda era candidata. Na época, o consultor técnico condenou toda essa via”, explicou Já fizemos um abaixo-assinado contendo duas mil assinaturas para tentar resolver esse problema e até agora nada”, concluiu Alex Bezerra.