Teatro da UnP satiriza eleições "Eleição" é um espetáculo produzido pelo grupo UnP Encena e fala de corrupção e intrigas no processo eleitoral.

Grupo de teatro UnP Encena apresenta o espetáculo "Eleição" para alunos de Ensino Médio de Escolas Públicas e Privadas, por meio do Projeto Teatro/Escola. As apresentações serão no Teatro Alberto Maranhão na próxima segunda-feira (18) em duas sessões: às 15h e às 20h.



A comunidade acadêmica e a sociedade em geral também podem assistir à peça. Os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro, ao valor de R$ 7 para estudantes.



O texto recria criticamente o universo político do povo comum do sertão nordestino, enfatizando as relações de tensão e opressão estabelecidas nesse contexto social e, por outro lado, a riqueza da cultura popular da região.



A peça é uma sátira das campanhas políticas, nas quais a compra e venda de votos, as fraudes, agressões, fofocas e cambalachos sacodem a vida das cidades interioranas brasileiras.



Os personagens da história são o alienado, o padre-político, o doutor-candidato, o escrivão desonesto, a Vitalina linguaruda, os eleitores-de-cabresto, que trocam de partido como quem troca de roupa.