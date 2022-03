FJA realiza oficinas de capacitação para editais de cultura As oficinas se dividem entra o auditório da Fundação José Augusto e o Teatro de Cultura Popular.

Como já vem sendo realizado nas edições anteriores dos editais de cultura – inclusive em cidades do interior do Rio Grande do Norte – a Fundação José Augusto produz uma série de oficinas para elaboração dos projetos.



Em Natal, a primeira oficina de capacitação é nesta quinta-feira (14) a partir das 15h e se destina ao Prêmio Moacy Cirne de Quadrinhos, no auditório Franco Jasielo, da Fundação José Augusto.



Quem quiser participar do Prêmio Willian Cobbet de Cinema pode conhecer melhor os procedimentos necessários para tanto na sexta-feira (15), a partir das 15h, também no Auditório Franco Jasielo.



A capacitação para os Prêmios Lula Medeiros de Teatro de Rua e Chico Villa de Circulação Teatral serão realizadas no Teatro de Cultura Popular Chico Daniel (TCP) na segunda-feira (18), às 15h.



O Prêmio Cornélio Campina de Culturas Populares terá sua oficina de capacitação na terça-feira (19), às 15h, no Auditório Franco Jasielo da FJA.



No mesmo auditório, será realizada a oficina para capacitar os participantes do Prêmio Rooswelt Pimenta de Dança, a partir das 15h da quarta-feira (20).