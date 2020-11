Concursos somando 4 mil vagas serão suspensos pela União Queda na arrecadação e crise financeira motivam governo federal a adiar processos seletivos em diversas áreas.

O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, afirmou nesta sexta-feira (13) que a previsão é de o governo federal manter, este ano, apenas seleções de pessoal envolvendo áreas prioritárias, como a Educação. Porém, das 4.227 vagas previstas em concursos já autorizados, somente 290 são destinadas ao Ministério da Educação.



Ao todo, a União já havia divulgado processos seletivos que incluem oito ministérios. Porém o comportamento instável da economia nos últimos meses e a queda na arrecadação levou a administração federal a repensar a abertura dessas vagas.



Durante a inauguração da nova sede do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, nesta sexta, o ministro Paulo Bernardo admitiu que diversos concursos serão suspensos, menos os voltados para a área educacional, devido à necessidade de ampliar as instituições de Ensino Superior.



Os demais concursos previam abertura de postos de trabalho nos ministérios da Agricultura (279 vagas), Fazenda (2.020) Integração Nacional (293), Justiça (450), Meio Ambiente (200), Desenvolvimento (263) e Planejamento (432), além de 280 vagas temporárias para a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.



*Com informações do jornal O Globo