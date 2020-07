Secretário culpa negligência dos municípios por problemas do Santa Catarina

Maiara Felipe George Antunes espera que a abertura da maternidade da zona Norte desafogue o Santa Catarina.

Para o titular da pasta, a ausência dos atendimentos nos municípios é a principal responsável pela superlotação do Santa Catarina e da Maternidade Januário Cicco. Os partos, segundo o secretário, são considerados atenção básica, por isso não cabe ao poder estadual.Antunes convocou uma reunião, na tarde de hoje, com os secretários de saúde da região metropolitana (São Gonçalo, Ceará- Mirim, Extremoz e Macaíba) e de Natal para chegar a uma solução imediata.Antunes cogita a possibilidade do governo colaborar financeiramente para que mais partos sejam realizados. Ele também acredita que com a maternidade municipal da zona Norte (Leide Morais) começando a funcionar os problemas podem ser amenizados.“Essas cidades são as que mais enviam pacientes para o Santa Catarina. Chegamos a 20 gestantes por dia durante esse carnaval, quando o número normal é de 10”, aponta o secretário.Sobre a falta de estrutura física do Santa Catarina, Antunes afirmou que estão sendo feitas reformas por alas e que enfrenta muitas dificuldades para remanejar as salas.“O concurso foi feito, mas não estamos com os profissionais disponíveis”, disse George Antunes. O secretário concorda que o concurso não resolveu o problema da falta de pessoal, inclusive, confirma que muitos assumiram e já pediram demissão.De acordo com Antunes, o período de férias e o movimento das cooperativas médicas foram apontados como os motivos para o não comparecimento dos médicos convocados pela secretaria.Sem anestesiologistas suficientes, apenas um de plantão, o Santa Catarina deverá receber mais dois profissionais do Hospital Giselda Trigueiro e um do Deoclécio Marques.A secretaria fez um levantamento e constatou que dos 853 profissionais convocados 789 apareceram. Dos 161 médicos chamados em caráter emergencial, 115 compareceram ao órgão, sendo 24 anestesiologistas ( 31 convocados).O secretário confirmou verbalmente as demissões dos recém concursados, mas não apresentou números.