Procurador do município promete comprovar legalidade de contrato

Vlademir Alexandre Bruno Macedo disse que o Procurador Carlos Thompson demonstrou falta de conhecimento sobre o contrato.

“Ele está totalmente equivocado. Na defesa vamos demonstrar que a contratação não feriu nenhuma regra jurídica. Também vamos mostrar que o contrato é economicamente viável sim”, ressaltou o procurador do município.Bruno Macedo disse que o setor financeiro da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), com o apoio da Controladoria Geral do Município, está somando todos os contratos relacionados à distribuição de medicamentos da antiga gestão para comprovar que os custos da prefeitura não serão inviáveis economicamente e devem se aproximar dos R$ 2,5 milhões que serão pagos pelo Executivo à empresa.“O que precisa ser entendido é que, antes, os contratos eram isolados. Havia um contrato para o aluguel do ar condicionado, dos vigias, outro para o galpão, enfim, eram vários contratos. Este será um só. Porém, no final de tudo, o contrato com a TCI BPO vai se aproximar do valor mensal pago pelas outras gestões. A diferença é que oferecemos um serviço completo e de qualidade. Sem falar que não haverá desperdício de medicamentos. Então o que há de inviável economicamente?”, questionou Bruno Macedo.O procurador esclareceu ainda que a controladora geral do município, Regina Mota, não é contra este contrato, com foi divulgado na imprensa, mas sim, contra a terceirização de serviços do chefe do setor de almoxarifado.“Ela não foi bem interpretada. O chefe do setor de almoxarifado tem que ser da Secretaria, como será. Mas o serviço terceirizado diz respeito à operacionalização de como estes medicamentos serão armazenados e distribuídos à população”, explicou.Até a manhã da próxima segunda-feira (18) a defesa da Prefeitura será entregue ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) para análise e julgamento na terça-feira (19). “Estamos terminando os balanços comparativos. Mas o material está bem adiantado”, concluiu o procurador.A pedido de Bruno Macedo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE) adiou o julgamento, marcado para hoje (14), para a próxima terça-feira (19), a respeito do contrato firmado entre Prefeitura de Natal e a TCI BPO Tecnologia Conhecimento e Informação S/A, responsável pela consultoria na gestão dos medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).