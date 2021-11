Potiguares são vice-campeões do Troféu Norte-Nordeste de Atletismo

Rogério Torquato Joabson Kelly foi o destaque do Norte-Nordeste no salto em distância.

No fim das contas, Permanbuco terminou o Troféu Norte-Nordeste com 547 pontos (sendo 288 no masculino - segundo lugar na categoria - e 286 no feminino - seleção campeã); o Rio Grande do Norte reuniu 487 pontos (294 no masculino - campeão - e 192 no feminino - segundo lugar). Em terceiro ficou a Paraíba (176 pontos), seguida do Pará (175), Ceará (173), Alagoas (137), Piauí (61), Bahia (58), Maranhão (39), Sergipe (23) e Acre (8).O Rio Grande do Norte, de quebra, ficou com o destaque masculino da competição: Joabson Kelly, que foi campeão do salto em distância com a marca de 7,91 m.