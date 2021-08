Bandidos arrombam caixas eletrônicos da CEF da Roberto Freire

Maiara Felipe A Caixa ainda não informou quanto foi levado pelos assaltantes.

Segundo fontes do, os bandidos entraram na agência de madrugada e arrombaram dois terminais à marretadas. Todo o dinheiro que havia nos dois caixas foi levado.Desde as primeiras horas da manhã a agência está fechada para o atendimento ao público. Policiais federais periciam as máquinas arrombadas. Um inquérito policial deve ser instaurado ainda nesta segunda-feira na PF para apurar o caso.A Caixa ainda não informou quanto foi levado pelos assaltantes. Também não se sabe se as câmeras do circuito interno de segurança filmaram a ação dos criminosos.