Nem ABC ou América, Saulo acerta com o Fortaleza

Site do Fortaleza Saulo foi sondado por ABC e América, mas acertou com o Fortaleza

Na oportunidade,ele foi listado para concorrer ao melhor jogador da competição, teve sua contratação anunciada ontem (quinta, 14) pelo Fortaleza.Saulo chegou em Natal ainda no começo da temporada de 2008. Mal no Campeonato Estadual, e depois muito abatido por conta de um acidente grave que aconteceu com seu filho, o jogador esteve mesmo prestes a deixar o clube.Com o início da Série B, no entanto, ele deslanchou e se tornou ponto de equilíbrio, e muitas vezes salvador da pátria rubra.As torcidas de América e ABC certamente vão questionar a não contratação do atacante. E nesse começo de Série B fica comprovada a falta de agilidade (ou será falta de dinheiro mesmo) que está perdendo todos os principais valores disponíveis para o futebol cearense. Com o agravante de que os time da terra de Iracema são famosos por não pagar muito bem.O último clube de Saulo foi o milionário Itumbiara de Goiás, onde ele jogou ao lado de craques renomados como Túlio Maravilha, Denílson, campeão do mundo em 2002, e Luís Carlos, centroavante que também está no Fortaleza.Saulo Batista de Andrade Cordeiro, tem 28 anos e jogou no Treze/PB em 2007, no CRB, e Criciúma.