João Maia afirma que é difícil desconsiderar aliança de 2008

Elpídio Junior João Maia prefere não se comprometer sobre quem ele prefere em 2010.

“Sou pré-candidato ao governo do estado esperando contar com o apoio da governadora e do presidente Lula, mas não posso desconsiderar a forte aliança que eu, Robinson Faria (PMN) e o senador José Agripino (DEM) fizemos nas últimas eleições para eleger Micarla de Sousa (PV)”, ressaltou o deputado.João Maia também não quis se comprometer ao ser questionado qual das duas alianças ele preferia, a de 2006, quando estava com a governadora, ou a de 2008, quando rompeu com a chefe do Executivo Estadual para se aliar ao Democratas e a Robinson Faria (PMN) no apoio a Micarla de Sousa para a prefeitura de Natal. “Prefiro não responder”, disse ele.As declarações foram dadas durante a solenidade de filiação do deputado federal Rogério Marinho ao PSDB na noite desta sexta-feira (8). João Maia afirmou estar ali por acreditar que o novo tucano é um político de muito valor para o Rio Grande do Norte.“Ele honra o Estado. Mas não estou aqui para solicitar seu apoio ou do PSDB na minha candidatura ao governo. Apesar de saber que todo o pré-candidato o que mais quer é aliados”, disse ele.Questionado se o PSDB seria uma boa opção de apoio caso a governadora descartasse estar com ele nas próximas eleições, o deputado preferiu não responder. "Vou ficar devendo essa resposta também", respondeu João Maia.