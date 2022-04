Garibaldi Filho garante que não assinou a CPI da Petrobras

Geraldo Magela/Agência Senado Garibaldi é contra CPI da Petrobras.

“Apesar de saber o belo instrumento de investigação que é uma CPI, no nosso país está muito desgastado. A Petrobras é uma empresa muito importante, nós estamos numa crise financeira global e acho que no meio dela vulnerar-se uma empresa esta era melhor investigar sem que se tenha que usar um instrumento que fere como a CPI”.Garibaldi garante que não assinou a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele que foi o relator da CPI dos bingos, agora pensa duas vezes antes de concordar com a abertura de outra.“A minha mão não é mais fácil de assinar CPI”. Depois de ter sido presidente do Congresso tenho muita preocupação em relação a isso, pois acho que não dando certo, a CPI contribui para os desgaste da Casa”.

Requerimento apresentado pela oposição, pede a investigação de possíveis irregularidades constatadas pela Polícia Federal na Petrobras. Com a CPI o objetivo é apurar denúncias de sonegação fiscal e supostas irregularidades no repasse de royalties a prefeituras.

Um inquérito foi aberto pela PF em abril para investigar os desvios. A Petrobras nega.