PSDB promove encontro estadual nesta segunda-feira em Natal

Vlademir Alexandre Geraldo Melo anuncia encontro do PSDB em Natal.

Para o evento desta segunda são esperados representantes de 100 municípios do Rio Grande do Norte. Geraldo Melo afirmou que convidou, por telefone, os deputados Rogério Marinho, Luiz Almir e o ex-deputado João Faustino, que confirmaram presença.A filiação de Rogério no PSDB ocorrerá dois meses depois de o TSE ter lhe concedido a Justa Causa para sair do PSB, partido da governadora Wilma de Faria, a quem esteve ligado por 20 anos. Com a saída de Geraldo Melo do comando do partido em outubro, ele assumirá a legenda no estado e, o partido que hoje integra a base do Governo do Estado deve passar para oposição. Rogério declarou várias vezes à imprensa que esta era uma condição para sua definição partidária, ou seja, está em lado contrário a Wilma.