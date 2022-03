Promotor mostra desconfiança na liberação do Machadão Luis Eduardo Marinho considera "exiguo" o prazo para elaborar laudos do Ajuste de Conduta, vistoria do Corpo de Bombeiros e envio de parecer ao MP.

A situação para a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL) entregar os documentos para o Ajuste de Conduta do estádio Machadão ao Corpo de Bombeiros para conseguir a liberação da praça esportiva para o jogo do América no dia 22 deste mês está difícil.



O promotor de Justiça Luis Eduardo Marinho, integrante da Comissão de Implementação do Estatuto do Torcedor, explicou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) estipula um prazo para ser informada de onde será o local do jogo.



Contudo, o representante do Ministério Público mostra certa desconfiança que a SEL consiga regularizar a documentação para que o estádio volte a ser liberado. "Se, milagrosamente, conseguirem apresentar a documentação, depois a nova vistoria do Corpo de Bombeiros e enviar o parecer ao Ministério Público em um prazo exíguo", declarou.



Para que o Machadão esteja liberado para o jogo entre América e Paraná, previsto para 22 de maio, é necessário que a SEL apresente os laudos com o Ajuste de Conduta. Em seguida, o estádio será submetido a uma nova inspeção dos Bombeiros. Por fim, a documentação é enviada ao Ministério Público. “A Secretaria sabe das pendências e o Corpo de Bombeiros não vai abrir mão disso”, afirmou.



Ele lembra que semana passada foram realizadas reuniões onde ficou decidido que “até se resolver as pendências (do estádio Machadão), fica proibido a locação do espaço para qualquer evento”. Caso o imbróglio permaneça, existe a possibilidade que a própria CBF determine onde será o jogo do América na terceira rodada da série B.