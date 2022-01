TCU vai fiscalizar medidas de combate à gripe suína A (H1N1), gripe suína, que já infectou milhares de pessoas no mundo.

O Tribunal de Contas da União (TCU) vai realizar fiscalização no Ministério da Saúde para conhecer, avaliar e acompanhar as medidas de prevenção e combate ao vírus da gripe A (H1N1), gripe suína, que já infectou milhares de pessoas no mundo.



A proposta foi levada ao Plenário pelo ministro Marcos Vinicios Vilaça, que lembrou a importância do acompanhamento realizado pelo Tribunal no episódio da já superada gripe aviária.



A fiscalização poderá incluir também outras unidades do Governo envolvidas com o problema, como o Grupo Executivo Interministerial e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária.