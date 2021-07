Libertadores: Grêmio vence na casa do adversário e se classifica à próxima fase O time gaúcho ganhou do Universidad do Chile na casa do adversário e não pode mais ser alcançado no Grupo 7 da competição.

A noite de quarta (15) da Libertadores da América foi do Grêmio. A equipe gaúcha foi até o Chile e venceu o Universidad local, 2 a zero - gols de Leo e Máxi López. O resultado fez o time brasileiro disparar na classificação do Grupo 7: o Grêmio lidera com nada menos que 13 pontos - seis a mais que o próprio Universidad, que ocupa o segundo lugar - e não pode ser alcançado por ninguém, ganhando matematicmente o direito a um lugar na próxima fase da competição.



E os demais brasileiros? Pelo Grupo 4, o São Paulo - sem a égide de Rogério Ceni, com um time misto e mais preocupado neste momento com o clássico do domingo contra o Corinthians pelo Paulistão - perdeu para o Independente Medellín (Colômbia) na casa do adversário, 2 a 1 (gols de André Lima para o São Paulo. Cabrera e Castillo para o Independente). O resultado praticamente não intereriu na classificação: o São Paulo é líder com 10 pontos, sendo vice o Independente (7 pontos)



Já pelo Grupo 1, o Palmeiras - jogando em casa - e o Sport-PE ficaram no empate, 1 a 1. O gol do Palmeiras foi marcado por Keirrison, e o do Sport foi de Wilson. Com isto, a equipe pernambucana ocupa o segundo lugar, com 7 pontos (o líder é o Colo Colo, também com 7 pontos mas favorecido pelos critérios de desempate); falando em desempate, o time paulista é o terceiro, com 4 pontos (e ganha do lanterna LDU, que tem a mesma pontuação, pelos critérios de desempate).