Natal sedia Campeonato Nordeste de Artes Marciais O evento interestadual será realizado no ginasio de Esportes de Nova Parnamirim, neste Sábado (23), a partir das 10h.

A Federação de Cultura e Artes Marciais do Estado do Rio Grande do Norte, está realizando o III Campeonato Nordeste de Artes Marciais CBMA/WKA.



O evento interestadual será realizado no ginasio de Esportes de Nova Parnamirim, neste Sábado (23) e contará com o apoio da Prefeitura de Parnamirim e toda infra-estrutura da Federação.



Já confirmaram presença atletas dos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba, Alagoas e Bahia. Todas as delegações completas, trazendo na bagagem seus mais importantes competidores, alguns com títulos estaduais, regionais e até nacionais.





O início dos combates está marcado para às 10h, definindo as modalidades de karatê, karatê de contato e Capoeira.





O professor Tony Marques, presidente da Federação, agradece o apoio e deseja as boas vindas a todos os atletas e dirigentes que lutam para manter o esporte vivo em suas cidads, seus estados, muitas vezes sem contar com apoio nenhum.