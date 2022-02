Anvisa avalia todos os passageiros dos voos de países onde há gripe A A medida começou a ser adotada na manhã de hoje (9), com os passageiros do voo 905, da American Arlines, proveniente de Cancún.

Rio de Janeiro - Depois da confirmação de seis casos da gripe suína no país, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) passará a fazer avaliações em todos os passageiros que chegarem ao Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro Galeão – Tom Jobim procedentes de países onde há registro da doença. A medida começou a ser adotada na manhã de hoje (9), com os passageiros do voo 905, da American Arlines, proveniente de Cancún e que fez escala em Miami, nos Estados Unidos.



Os 175 passageiros tiveram que passar por uma triagem e, depois de embarcarem em um ônibus especial, foram levados para uma sala de triagem montada pela Anvisa no saguão do terminal. Eles responderam a um questionário antes de serem liberados. A partir de agora, quem apresentar sintomas da gripe será conduzido à sala de isolamento instalada no saguão do aeroporto.



Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, soldados do Corpo de Bombeiros vão reforçar as equipes de vigilância sanitária de plantão no aeroporto.



O secretário estadual de Saúde, Sérgio Côrtez, acompanhou os procedimentos. Ele explicou que todas as pessoas tiveram que preencher questionários e passar por uma entrevista e só foram liberados depois de deixarem seus contatos.



Em entrevista ontem (8), o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, confirmou a presença de dois cariocas entre as seis pessoas com a gripe suína no país. Um deles pegou a doença de um amigo, tornando-se o primeiro caso de contágio em território nacional.