Polícia Civil prende autor de homicídio nas Quintas Ivanildo da Silva foi identificado como sendo o responsável pelo homicídio do comerciante Luiz Antônio, o "Luizão da Sucata”.

O caicoense Ivanildo da Silva, conhecido pelo apelido de “Vaqueiro”, de 44 anos, foi preso nesta sexta-feira (17), em Natal, por policiais da Divisão de Combate ao Crime Organizado (Deicor).



Ele foi identificado pela Polícia Civil como sendo o responsável pelo homicídio do comerciante Luiz Antônio Dantas dos Santos, o "Luizão da Sucata”, de 37 anos, morto na noite de 20 de março do ano passado, com quatro tiros a queima-roupa, na calçada da casa da irmã dele, no bairro das Quintas, zona Oeste de Natal.



O diretor da Deicor, delegado Ronaldo Gomes, explicou que a prisão aconteceu às 9 horas, quando o suspeito deixava a granja onde reside, no bairro dos Guarapes, na zona Oeste.



Os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão, ambos expedidos pela 3ª Vara Criminal de Natal. Na busca, os agentes encontraram várias peças de veículos no imóvel, além de placas de automóveis.



Ao checar duas das placas, os agentes da Deicor confirmaram se tratar de veículos com ocorrências de roubo na Especializada de Defesa da Propriedade de Veículos e Cargas (Deprov). “Uma placa é de um Gol vermelho e a outra de um Uno também vermelho. Os dois têm ocorrência de roubo”, confirmou um agente que participou da operação.



Por causa do material encontrado, “Vaqueiro” acabou autuado em flagrante delito pelo crime de receptação, previsto no Artigo 180 do Código Penal Brasileiro.



O delegado Ronaldo Gomes adiantou que “Vaqueiro” é alvo de outras investigações de “homicídios”, todos com características de “pistolagem”. O preso, que tem passagem por porte ilegal de arma, foi encaminhado ao Presídio Provisório Professor Raimundo Nonato, na Zona Norte de Natal, onde permanecerá à disposição da Justiça Estadual.



A prisão foi solicitada com parecer favorável do Ministério Público.