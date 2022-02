Estados Unidos confirmam terceira morte por gripe suína No sábado, Japão e Austrália entraram para a lista de países afetados. A Noruega também anunciou um caso, ainda não contabilizado pela OMS.

De acordo com a BBC, o terceiro morto nos Estados Unidos seria um homem com problemas cardíacos que morreu na última quinta-feira (7).



O Departamento de Saúde dos Estados Unidos confirmou neste domingo (10) mais uma morte por gripe suína no país. Segundo o governo norte-americano na internet, foram registrados, até agora, 2.532 casos confirmados e três mortes. Os Estados Unidos são o país com maior número de pessoas contaminadas com o vírus A H1N1 no mundo.



No sábado, Japão e Austrália entraram para a lista de países afetados. A Noruega também anunciou um caso, ainda não contabilizado pela Organização Mundial da Saúde. O último balanço da OMS, divulgado na manhã de hoje, contabilizada 4.379 casos em 29 países.