Natal sedia reunião do Codex Alimentarius Em debate, as recomendações para o consumo de alimentos seguros no que se refere aos resíduos de medicamentos veterinários.

Começa hoje (11) em Natal a 18ª Reunião do Comitê do Codex Alimentarius sobre Resíduos de Medicamentos Veterinários em Alimentos (CCRVDF, a sigla em inglês). Participam especialistas e delegados de cerca de 60 países.



Em debate, as recomendações para o consumo de alimentos seguros no que se refere aos resíduos de medicamentos veterinários. Também serão discutidas questões sobre mudanças nas diretrizes internacionais e propostas para a garantia de alimentos inócuos e práticas leais de comércio.



Os trabalhos, no Serhs Natal Grand Hotel, serão abertos pelo secretário de Relações Internacionais do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, Célio Porto. O encontro segue até sexta-feira (15).



O Codex Alimentarius é um organismo internacional de referência para o Acordo de Medidas Sanitárias e Fitossanitárias (MSF) da Organização Mundial do Comércio (OMC). Dessa forma, as decisões do Codex influenciam as definições de padrões sanitários dos países membros.