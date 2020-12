Fast Clube, mesmo com desfalques, promete ir para cima do ABC Marinelson, irregular,e Bazinho, expulso, são os que efetivamente não jogam esta noite no Frasqueirão.

Fast Clube entra em campo esta noite contra o ABC no estádio Frasqueirão , em jogo de "volta" válido pela primeira fase da Copa do Brasil – com alguns desfalques, a ponto de fazer o técnico Napoleone Júnior ter uma meia dúzia de dúvidas, e “prender” a escalação até momentos antes da partida.



Mais uma vez, o Fast não vai poder contar com Marinelson – o liberatório do atleta por parte do J. Malucelli-PR ainda não chegou. De quebra, o time não terá o atacante Bazinho – expulso no jogo de “ida”, em Manaus. É pouco: no último jogo da equipe, o lateral Alex saiu contundido e é dúvida; e o zagueiro Pontes segue recolhido ao Departamento Médico.



Resultado: nos últimos treinos, antes da viagem a Natal, o técnico Napoleone Júnior experimentou algumas alternativas – como o meiocampista Fuscão no lugar de Alex, He-Man no lugar de Pontes e Fabinho na vaga que, em tese, seria ocupada por Marinelson.



Para Napoleone, o Fast desta vez está melhor entrosado que no jogo da “ida”, em Manaus. “Nossos jogadores estão com ritmo de jogo e um melhor entrosamento. Em Natal a história será diferente”, considerou, sem temer as tantas mudanças que terá que promover no time - “Vamos para cima!”, afirmou, categórico.



Apesar das mudanças, o time mais provável é o seguinte - Ricardo; Edson, He-Man, Ney Junior, Fuscão; Jackson, Márcio Parintins, Preto, João Vicente; Fabinho e Maranhão.