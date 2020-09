Ronaldo marca e Corinthians e Palmeiras empatam dérbi Atacante entrou no segundo tempo, teveuma ótima atuação e foi coroado com o gol de empate nos acréscimos.

Presidente Prudente viveu um dia especial neste domingo (08), com o clássico entre Palmeiras e Corinthians, pelo Campeonato Paulista, que prometia um confronto entre Ronaldo e Keirrison. No final, o Fenômeno salvou o Corinthians de uma derrota, empatando em 1 a 1.



O placar mantém as duas equipes em suas respectivas posições. O Palmeiras segue liderando, com 29 pontos e o Corinthians é o vice-líder, com 25.



O jogo começou disputado, mas as duas equipes demoraram a se posicionar no ataque. O Palmeiras buscava as jogadas pelos lados, enquanto que o Timão queria buscar o trabalho no campo para poder criar.



A primeira boa chance do jogo foi do Palmeiras, em cabeçada de Maurício Ramos, que Felipe defendeu. Pouco depois, foi a vez de Jorge Henrique arriscar, colocando a bola para fora.O primeiro tempo seguiu em uma toada pouco ofensiva em Presidente Prudente.



Bastou o segundo começar para o panorama da partida mudar. Keirrison partiu com a bola e lançou Diego Souza. Felipe saiu mal do gol, o meia palmeirense dominou sozinho e abriu o placar do Prudentão.



Com isso, o Timão teve de ir para cima e Jorge Henrique, por pouco, não empata. O jogo se torna mais disputado, e as duas equipes melhoraram seu desempenho no ataque. Keirrison teve a chance de fazer o seu, mas Felipe defende.



Com a entrada de Ronaldo em campo, o Corinthians buscou ir para cima visando o empate, mas o Verdão foi quem quase marcou o terceiro gol, com Williams. Depois, Cleiton Xavier bateu falta e Felipe defendeu. O Fenômeno teve sua primeira grande chance de marcar, mas mandou na trave.



Ronaldo fez boa jogada ao cruzar para Dentinho cabecear, mas Bruno fez a defesa. No entanto, nos acréscimos, Ronaldo aproveitou a falta de marcação da defesa palmeirense e marcou o gol de empate.



Na próxima rodada, o Palmeiras visita o Ituano, enquanto o Corinthians pega o São Caetano.