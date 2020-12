Índios da Raposa Serra do Sol esperam até hoje para comemorar decisão do STF Homens da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança permanem na base de operações montada na Vila Surumu.

Depois de um dia inteiro de julgamento, os índios da Terra Indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima, terão que esperar até esta quinta-feira (19) para conhecer a decisão final do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a constitucionalidade da demarcação contínua da reserva.



Na Vila Surumu, entrada da terra indígena, o grupo de índios ligados ao Conselho Indígena de Roraima (CIR) teve que adiar a comemoração e esperar pelo fim do julgamento previsto para esta quinta.



Até agora nove ministros votaram pela demarcação contínua, e apenas o ministro Marco Aurélio Mello votou pela anulação do processo demarcatório.



“Vamos aguardar o final. Acredito que nada vai mudar amanhã. Mas a festa mesmo só será depois que tudo terminar”, disse o líder indígena Martinho Macuxi, ligado ao CIR.

O grupo de indígenas ligados aos arrozeiros que assistiu o julgamento por uma televisão com transmissão via satélite também já deixou o local e deve voltar amanhã para acompanhar a sessão do STF.



Homens da Polícia Federal e da Força Nacional de Segurança permanem na base de operações montada na Vila Surumu.