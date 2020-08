Agripino Neto: Só temos uma opção, esclarecer o caso

Eupídio Junior

“Foi importante para informarmos sobre o que está sendo feito em relação ao caso (do assassinato do bombeiro sueco Gert Bjorn Skytte, no último dia 1º) e mostrarmos que a recomendação da governadora é de darmos especial atenção a essa área, que é uma porta de entrada para o turismo de nosso Estado”, enfatizou.De acordo com o secretário, o reforço do policiamento no local já fazia parte do planejamento da secretaria, independente do crime. Ele reconheceu, porém, que o assassinato mancha “um pouco” a imagem do Estado, embora um levantamento feito pela polícia tenha detectado que há, pelo menos, cinco anos não eram registrados crimes do tipo, contra um turista em Pipa.“De qualquer maneira é um fato grave e temos que dar resposta. Só temos uma opção, esclarecer o caso”, ressaltou Agripino Neto. Já o delegado Osmir Monte, diretor de Policiamento do Interior, afirmou que está sendo estudado um novo espaço para o funcionamento da delegacia da praia, que hoje se encontra em uma área afastada do centro de Pipa.O comandante geral da PM, coronel Marcondes Rodrigues, acrescentou por sua vez que o pelotão local, cujo efetivo é de 30 homens, ganhará o reforço de um oficial de serviço e, possivelmente, mais policiais. Barreiras estão funcionando nos acessos a Pipa.Já a utilização do monitoramente por câmeras foi autorizado pela governadora Wilma de Faria, mas ainda dependerá de análises técnicas para poder ser implementado.