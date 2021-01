Artistas e críticos discutem artes visuais nordestinas

Evento será na Sala Cosern de Teatro da Casa da Ribeira.

O NE/Convergências, iniciativa da Casa da Ribeira em parceria com a Funarte, Ministério da Cultura e Governo Federal, integra a Rede Nacional Funarte Artes Visuais, e consiste na promoção de "diálogos" entre artistas e críticos sobre as artes visuais do Nordeste.O evento será na Sala Cosern de Teatro. Cada convidado terá 30 minutos para exposição de suas experiências. Em seguida, os mediadores abrirão para os questionamentos do público presente.-José Rufino (PB) | Artista. Participou na Bienal de São Paulo, da ARCO Madri e de várias exposições em grandes centros culturais do Brasil e do mundo.-Beth da Matta (PE) | Diretora do Museu Murillo La Greca em Recife. Artista e idealizadora do "Amplificadores", que conseguiu repercussão nacional de suas ações.-Coletivo Gia (BA) | O grupo é formado por artistas visuais, designers, arte-educadores e (às vezes) músicos que têm em comum, além da amizade, uma admiração pelas linguagens artísticas contemporâneas e sua pluralidade, mais especificamente àquelas relacionadas à arte e ao espaço público.-Jacqueline Medeiros (CE) | Artista e coordenadora de artes visuais do Centro Cultural Banco do Nordeste. Desenvolve projetos de curadoria e fomento às artes visuais.-Sanzia Pinheiro e Sayonara Pinheiro (RN) | Professora, crítica de arte e coordenadora de artes visuais da Capitania das Artes e do Projeto Fermentações Visuais. Artista, participou de movimentos como o Grupo Oxente de Intervenção Abiental e do M8M, expôs entre outros na Bienal do Mercosul e de Cuba.-Marta Penner | Artista e Professora. Conclui o mestrado em Arte e Tecnologia na UnB. Diretora do NAC da UFPB.Mediadores-Clarissa Diniz | Crítica de Arte. Participa do coletivo Branco do Olho e da Revista Tatuí.-Bitu Cassundé | Curador e pesquisador. Mapeou os Estados do NE para o programa Rumos Itaú Cultural.Inscrições gratuitas pelo telefone: (84) 3211.7710 (das 9h às 12h e das 14h às 18h) - vagas limitadas.