ENEM: Escolas potiguares tiveram média pouco abaixo da nacional

Pos. nacional Pos. no RN Município Instit. Ensino Dep. admin. Localização Modal. de ensino Média total(*) 149 1 NATAL CENTRO DE EDUCACAO INTEGRADA LTDA Particular Urbana EMR 69,90 386 2 NATAL COLEGIO SALESIANO SAO JOSE Particular Urbana EMR 67,46 394 3 NATAL CENTRO FED DE EDUCAÇAO TECNOLOGICA DO RN Federal Urbana EMP 67,40 541 4 MOSSORO CENTRO FEDERAL DE EDUC TECNOLOGICA DO RN Federal Urbana EMP 66,46 574 5 MOSSORO EMPREENDIMENTO DE EDUCAÇÃO PADRÃO LTDA Particular Urbana EMR 66,20 607 6 NATAL COLEGIO MARISTA DE NATAL Particular Urbana EMR 66,01 839 7 NATAL CENTRO EDUC MARISTELLA Particular Urbana EMR 64,87 1044 8 NATAL COLEGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES Particular Urbana EMR 63,86 1090 9 NATAL ITAECE COMPLEXO EDUCACIONAL - ICE Particular Urbana EMR 63,68 1153 10 CAICO COLEGIO UNIVERSITARIO DE CAICO Particular Urbana EMR 63,43 1217 11 NATAL COLEGIO GEO NATAL Particular Urbana EMR 63,19 1334 12 NATAL COMPLEXO EDUC HENRIQUE CASTRICIANO Particular Urbana EMR 62,69 1620 13 NATAL COMPLEXO EDUCACIONAL CONTEMPORANEO Particular Urbana EMR 61,72 1785 14 CAICO COLÉGIO DIOCESANO SERIDOENSE Particular Urbana EMR 61,22 1908 15 CAICO CENTRO EDUCACIONAL INTEGRADO DO SERIDÓ Particular Urbana EMR 60,79 2007 16 MOSSORO CENTRO EDUCACIONAL DE APRENDIZAGEM MODERNA Particular Urbana EMR 60,41 2078 17 MOSSORO COLEGIO MATER CHRISTI Particular Urbana EMR 60,22 2709 18 CURRAIS NOVOS EDUCANDARIO JESUS MENINO Particular Urbana EMR 58,29 2917 19 MOSSORO COLEGIO GEO MOSSORO SEDE UNICA Particular Urbana EMR 57,67 2935 20 NOVA CRUZ COLEGIO DE NOSSA SRA DO CARMO Particular Urbana EMR 57,61 2940 21 CURRAIS NOVOS UNIVERSIDADE DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE Particular Urbana EMR 57,60 2979 22 NATAL INSTITUTO MARIA AUXILIADORA Particular Urbana EMR 57,44 2982 23 PAU DOS FERROS COLEGIO E CURSO EVOLUÇAO Particular Urbana EMR 57,43 3007 24 NATAL FACEX Particular Urbana EMR 57,34 3033 25 NATAL SOCIEDADE EDUCATIVA ZONA SUL LTDA Particular Urbana EMR 57,27 3044 26 NATAL ESCOLA DOMESTICA DE NATAL Particular Urbana EMR 57,23 3195 27 APODI COLÉGIO LUZ LTDA PEQUENO PRÍNCIPE Particular Urbana EMR 56,84 3215 28 CURRAIS NOVOS COLEGIO CAMILO TOSCANO Particular Urbana EMR 56,78 3268 29 NATAL CDF ROBERTO FREIRE Particular Urbana EMR 56,64 3308 30 NATAL MUNDIAL COLEGIO E CURSO LTDA Particular Urbana EMR 56,52 3343 31 MOSSORO INSTITUTO PEQUENO PRINCIPE Particular Urbana EMR 56,43 3470 32 NATAL COLEGIO HIPOCRATES Particular Urbana EMR 56,08 3758 33 PARELHAS ESCOLA COOPERATIVA DE PARELHAS Particular Urbana EMR 55,38 3757 34 NATAL IMPACTO COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 55,38 3804 35 NATAL COLÉGIO IMACULADA CONCEICAO Particular Urbana EMR 55,26 3832 36 GOIANINHA COLÉGIO NOSSA SENHORA DOS PRAZERES LTDA Particular Urbana EMR 55,17 3866 37 NATAL CDF COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 55,10 3967 38 NATAL CDF COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 54,87 3993 39 NATAL INSTITUTO BRASIL Particular Urbana EMR 54,82 4128 40 SANTA CRUZ COLEGIO IESC LTDA Particular Urbana EMR 54,48 4228 41 MOSSORO DARWIN COLEGIO E CURSOS Particular Urbana EMR 54,23 4286 42 MOSSORO COLEGIO DIOCESANO SANTA LUZIA Particular Urbana EMR 54,11 4290 43 NATAL PIAGET COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 54,10 4311 44 NATAL INSTITUTO REIS MAGOS Particular Urbana EMR 54,05 4312 45 PAU DOS FERROS EDUCANDARIO IMACULADA CONCEICAO Particular Urbana EMR 54,05 4334 46 MOSSORO DARWIN COLEGIO E CURSOS Particular Urbana EMR e EJA 54,00 4419 47 CEARA-MIRIM COLÉGIO DE SANTA ÁGUEDA Particular Urbana EMR 53,81 4566 48 ITAU COL E CURSO VITORIA DO SABER Particular Urbana EMR 53,52 4619 49 MOSSORO COLEGIO MENINO DEUS LTDA Particular Urbana EMR 53,39 4719 50 ACU COMPLEXO EDUCACIONAL SANTO ANDRE Particular Urbana EMR 53,21 4854 51 ACU COLÉGIO DO FUTURO - ENSINO MÉDIO Particular Urbana EMR 52,98 5020 52 NATAL ESCOLA DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO Particular Urbana EMR 52,67 5147 53 MACAIBA ESCOLA AGRICOLA DE JUNDIAI Federal Rural EMP 52,42 5502 54 PARNAMIRIM COLÉGIO E CURSO GÊNESIS LTDA ME Particular Urbana EMR 51,90 5604 55 NATAL ESC EST DES REGULO TINOCO ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 51,75 5750 56 NATAL ESCOLA DE EDUC BASICA E PROFISSIONAL FUND BRADESCO Particular Urbana EMR e EJA 51,55 5833 57 PARNAMIRIM EE SANTOS DUMONT ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 51,45 5966 58 NATAL COLEGIO E CURSO FERRO CARDOSO Particular Urbana EMR 51,29 6137 59 MOSSORO COLEGIO DOM BOSCO LTDA Particular Urbana EMR 51,07 6983 60 ACU EDUCANDARIO NOSSA SRA DAS VITORIAS Particular Urbana EMR 50,19 7022 61 NATAL COLEGIO ENCANTO UNIDADE I Particular Urbana EMR 50,16 7185 62 SANTO ANTONIO IDEAL COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 50,02 7379 63 NATAL ESCOLA MARISTA CHAMPAGNAT DE NATAL Particular Urbana EMR 49,83 7890 64 NATAL EE ALM NEWTON BRAGA FARIA Estadual Urbana EMR 49,44 7902 65 SANTA CRUZ CONTEXTO DE EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA APRENDIAZAGEM - CEDAP Particular Urbana EMR 49,43 8034 66 NATAL COLEGIO ENCANTO UNIDADE II Particular Urbana EMR 49,32 8208 67 NATAL INSTITUTO SAGRADA FAMILIA Particular Urbana EMR 49,19 8329 68 MOSSORO UNIAO COLEGIO E CURSO Particular Urbana EMR 49,09 8734 69 AREIA BRANCA INST DANTAS MONTEIRO ENS 1 E 2 GRAUS Particular Urbana EMR 48,84 9437 70 NOVA CRUZ COLEGIO ROGERIO DE SOUZA ALVES Particular Urbana EMR 48,37 9972 71 JOSE DA PENHA ESC EST VICENTE DE FONTES Estadual Urbana EMR 48,03 10118 72 MACAU CENTRO DE EDUCACÃO INTEGRADA MONSENHOR HONORIO Particular Urbana EMR 47,95 10449 73 UMARIZAL ESC EST 11 DE AGOSTO Estadual Urbana EMR 47,74 10559 74 NATAL ESC EST PROF EDGAR BARBOSA ENS 2 GRAU Estadual Urbana EMR 47,68 10830 75 APODI COLEGIO NOSSA SENHORA DA CONCEICAO Particular Urbana EMR 47,53 11026 76 RAFAEL GODEIRO ESC EST RAFAEL GODEIRO Estadual Urbana EMR 47,42 11412 77 NATAL ESC EST BERILO WANDERLEY Estadual Urbana EMR 47,23 11436 78 ITAJA EE JOAO TERTULINO LOPES ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 47,22 11698 79 NATAL ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO FERNANDES DE OLIVEIRA Estadual Urbana EMR 47,08 11802 80 NATAL ESC EST FERREIRA ITAJUBA ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 47,03 12156 81 FRANCISCO DANTAS ESC EST 26 DE MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 46,84 12453 82 MARCELINO VIEIRA ESC EST DES LICURGO NUNES ENS 1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 46,69 12849 83 ITAU EE FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 46,47 12850 84 MOSSORO EE DIRAN RAMOS DO AMARAL Estadual Urbana EMR 46,47 12871 85 NATAL ESC EST DES F CAVALCANTI ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 46,46 12895 86 NATAL ESC EST NESTOR LIMA ENSINO DE 1 GRAU Estadual Urbana EMR 46,45 13052 87 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA MARIA STELLA PINHEIRO COSTA Estadual Urbana EMR 46,37 13150 88 MOSSORO EE PROF ABEL F COELHO ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMP 46,32 13205 89 JARDIM DE ANGICOS EE CORONEL MIGUEL TEIXEIRA ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 46,30 13263 90 ACARI ESC EST DR JOSE G DE MEDEIROS Estadual Urbana EMR 46,27 13300 91 GROSSOS ESCOLA ESTADUAL CORONEL SOLON - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 46,25 13550 92 SAO MIGUEL ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 46,13 13600 93 FRUTUOSO GOMES ESC EST IVONETE CARLOS Estadual Urbana EMR 46,10 13627 94 MACAU ESCOLA RESSURREICAO ENS. FUNDAMENTAL E ENS. MEDIO Particular Urbana EMR 46,09 13645 95 MOSSORO CE INTEGRADA PROF ELISEU VIANA Estadual Urbana EMR 46,08 13711 96 VENHA-VER EE JOAO SOARES DE SOUZA Estadual Urbana EMR 46,05 14017 97 PARNAMIRIM E. E. DOM NIVALDO MONTE Estadual Urbana EMR 45,90 14034 98 SAO MIGUEL ESC EST GILNEY DE SOUZA ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR e EJA 45,89 14117 99 JARDIM DO SERIDO CENTRO EDUC FELINTO ELISIO Estadual Urbana EMR 45,84 14157 100 SERRINHA DOS PINTOS ESC EST FCO DE ASSIS DA SILVA Estadual Urbana EMR 45,82 14193 101 CURRAIS NOVOS ESC EST TRISTAO DE BARROS ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 45,80 14361 102 NATAL ESC EST PROF F IVO CAVALCANTI ENS 2 GRAU Estadual Urbana EMR 45,72 14401 103 RIACHO DE SANTANA ESC EST PROFª MARIA ANGELINA GOMES - FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 45,70 14423 104 PAU DOS FERROS ESC EST DOUTOR JOSE FERNANDES DE MELO Estadual Urbana EMR 45,69 14586 105 MOSSORO ESC EST MONSENHOR RAIMUNDO GURGEL Estadual Urbana EMR 45,60 14719 106 MARTINS ESC EST DR JOAQUIM INACIO Estadual Urbana EMR 45,54 14770 107 NATAL EE PEREGRINO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 45,51 14790 108 PAU DOS FERROS ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS Estadual Urbana EMR 45,50 14996 109 NATAL ESCOLA ESTADUAL WINSTON CHURCHILL - ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 45,39 15192 110 NATAL CENTRO AVANÇADO DE ENSINO-CADE Particular Urbana EJA 45,30 15261 111 NATAL INST PE MIGUELINHO Estadual Urbana EMR 45,26 15282 112 NATAL EE MYRIAM COELI ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 45,25 15517 113 CAICO ESC EST PROF ANTONIO ALADIM DE ARAUJO Estadual Urbana EMR 45,14 15546 114 NATAL ESC EST BELÉM CÂMARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 45,13 15562 115 CORONEL EZEQUIEL EE JOSE JOAQUIM ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 45,12 15614 116 NATAL EE PROF VARELA BARCA ENS 2 GRAU Estadual Urbana EMR 45,10 15826 117 BARCELONA EE PROF TERTULIANO P FILHO ENS I 2G Estadual Urbana EMR 45,01 15869 118 NATAL ESC EST PROF ANISIO TEIXEIRA ENS DE 2 GR Estadual Urbana EMR 44,99 15947 119 NATAL EE PROF ANA JULIA DE CARVALHO MOUSINHO Estadual Urbana EMR 44,95 16002 120 PARELHAS ESC EST MONS AMANCIO RAMALHO Estadual Urbana EMR 44,92 16047 121 NATAL COL EST DO ATHENEU NORTE RIOGRANDENSE Estadual Urbana EMR 44,90 16084 122 MOSSORO EE MOREIRA DIAS ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 44,88 16208 123 LUIS GOMES ESC EST CORONEL FERNANDES Estadual Urbana EMR 44,83 16235 124 TRIUNFO POTIGUAR EE DESEMBARGADOR FELIPE GUERRA - ENS. FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 44,82 16419 125 SAO JOAO DO SABUGI ESC EST SEN JOSE BERNARDO ENS 1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 44,74 16437 126 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL PROF HERMOGENES NOGUEIRA DA COSTA ENS. FUNDAMENTAL II E MÉDIO Estadual Urbana EMR 44,73 16460 127 PARNAMIRIM EE PRESIDENTE ROOSEVELT Estadual Urbana EMR 44,72 16580 128 SANTA CRUZ EE PROF FCO DE ASSIS D RIBEIRO ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 44,65 16674 129 AGUA NOVA ESCOLA ESTADUAL PROF. PEDRO RAIMUNDO DO NASCIMENTO Estadual Urbana EMR 44,60 16688 130 NATAL ESC EST JERONIMO GUEIROS ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 44,59 16725 131 JANDAIRA ESC EST PROF MARIA DA CONCEICAO MESSIAS Estadual Urbana EMR 44,57 16889 132 ACARI ESC EST PROFA IRACEMA BRANDAO DE ARAUJO Estadual Urbana EMR 44,50 16969 133 LAGOA SALGADA ESC EST EDMUNDO NEVES DO NASCIMENTO Estadual Urbana EMR 44,46 17037 134 ALMINO AFONSO ESC EST ESTUDANTE RONALD NÉO JÚNIOR Estadual Urbana EMR 44,43 17054 135 ENCANTO ESC EST CID ROSADO ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 44,42 17248 136 ACARI ESC EST PROFA IRACEMA BRANDAO DE ARAUJO Estadual Urbana EMR e EJA 44,32 17273 137 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL AIDA RAMALHO CORTEZ PEREIRA ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 44,31 17321 138 EQUADOR EE PROF ISABEL FERREIRA Estadual Urbana EMR 44,29 17382 139 BARAUNA ESCOLA ESTADUAL JOAO DE ABREU ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 44,26 17484 140 NATAL EE PROF JUDITH B DE MELO ENS 1 2 G Estadual Urbana EMR 44,20 17709 141 PAU DOS FERROS ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS Estadual Urbana EMR e EJA 44,09 17708 142 CARAUBAS EE SEBASTIAO GURGEL ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 44,09 17751 143 APODI ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO DANTAS Estadual Urbana EMR 44,07 17857 144 CAICO CENTRO EDUCACIONAL JOSE AUGUSTO Estadual Urbana EMR 44,02 17858 145 EXTREMOZ CENTRO DE ED PROF E AMBIENTAL ESC DAS DUNAS Estadual Rural EMR 44,02 17856 146 AREIA BRANCA ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SILVERIO SOARES ENSINO MEDIO Estadual Urbana EMR 44,02 18025 147 SAO FRANCISCO DO OESTE ESC EST PROF MANOEL HERCULANO ENS DE 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 43,93 18048 148 OLHO-D'AGUA DO BORGES ESC EST 20 DE SETEMBRO Estadual Urbana EMR 43,92 18121 149 APODI ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR GERSON LOPES Estadual Urbana EMR 43,88 18227 150 NATAL ESC EST LAURO DE CASTRO Estadual Urbana EMR 43,83 18259 151 ALEXANDRIA ESC EST 7 DE NOVEMBRO ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMR 43,81 18276 152 NATAL ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 43,80 18333 153 MACAU EE PROFª CLARA TETEO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS Estadual Urbana EMR 43,77 18543 154 DOUTOR SEVERIANO ESC EST CRISTOVAO C QUEIROZ ENS 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 43,65 18655 155 NATAL ESC EST PROF ULISSES DE GOIS - ENS. FUND. E MÉDIO Estadual Urbana EMR 43,59 18656 156 SAO GONCALO DO AMARANTE EE PE JOSE M BIEZINGER ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 43,59 18713 157 PORTALEGRE ESC EST MARGARIDA DE FREITAS ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 43,56 18803 158 LUCRECIA ESC EST JOSEFINA XAVIER Estadual Urbana EMR 43,51 18804 159 PATU ESC EST DR EDINO JALES Estadual Urbana EMR 43,51 18862 160 IELMO MARINHO EE IELMO MARINHO ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 43,47 18899 161 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL 30 DE SETEMBRO Estadual Urbana EMR 43,45 19057 162 NATAL EE PROF CRISAN SIMINEA Estadual Urbana EMR e EJA 43,37 19170 163 CAICO ESC EST PROFA CALPURNIA C AMORIM ENS 2 G Estadual Urbana EMR 43,32 19185 164 SEVERIANO MELO EE SEVERIANO MELO ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 43,31 19246 165 NATAL EE WALTER D PEREIRA ENS DE 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 43,28 19273 166 NATAL ESCOLA ESTADUAL PROF ANTONIO PINTO DE MEDEIROS ENS 1 2 G Estadual Urbana EMR 43,27 19291 167 MOSSORO EE J M VASCONCELOS ESN 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 43,26 19402 168 CURRAIS NOVOS E E DR SILVIO B MELO ENS 1 E2 GRAUS Estadual Urbana EMR 43,20 19440 169 GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO ESCOLA ESTADUAL MANOEL JOAQUIM Estadual Urbana EMR 43,18 19441 170 OURO BRANCO ESC EST MANOEL CORREIA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 43,18 19458 171 NATAL EE PROF CRISAN SIMINEA Estadual Urbana EMR 43,17 19500 172 IPUEIRA ESC EST JOAO ALENCAR DE MEDEIROS-ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 43,14 19539 173 BREJINHO ESC EST JOSE LUCIO RIBEIRO ENS 2 GRAU Estadual Urbana EMR 43,12 19664 174 PARNAMIRIM EE DR ANTONIO DE SOUZA ENS FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 43,05 19780 175 JOAO DIAS ESC EST JOSE OSIAS Estadual Urbana EMR 42,99 19781 176 SAO GONCALO DO AMARANTE EE JOSE MOACIR DE OLIVEIRA Estadual Urbana EMR 42,99 19820 177 SAO FERNANDO ESC EST MONS WALFREDO GURGEL ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,97 19853 178 TABOLEIRO GRANDE ESCOLA ESTADUAL JOSÉ CLÁUDIO ALVES ENS MÉDIO Estadual Urbana EMR 42,95 19870 179 PEDRO VELHO ESCOLA ESTADUAL PROFª MARIA OCILA BEZERRIL - ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 42,94 19907 180 MOSSORO EE PROF JOSE F NOBRE ENS 1 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,92 19906 181 JOAO CAMARA COLÉGIO CENECISTA JOÃO XXIII Particular Urbana EMR 42,92 19905 182 APODI E E PROFA MARIA ZENILDA GAMA TORRES Estadual Urbana EMR 42,92 19986 183 CURRAIS NOVOS ESCOLA ESTADUAL INSTITUTO VIVALDO PEREIRA Estadual Urbana EMR 42,88 20015 184 SAO JOSE DO SERIDO ESC EST PROF RAIMUNDO S COSTA ENS FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 42,87 20031 185 ACU ESCOLA ESTADUAL PADRE IBIAPINA Estadual Urbana EMR 42,86 20069 186 NATAL EE CON LUIZ WANDERLEY ENS 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 42,84 20085 187 RIACHO DA CRUZ ESC EST JOAO SOARES DA SILVA Estadual Urbana EMR 42,83 20102 188 SERRA DE SAO BENTO ESC EST PROF J TORRES ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,82 20171 189 PARELHAS ESC EST DR MAURO MEDEIROS Estadual Urbana EMR 42,78 20186 190 NATAL ESC EST PROF LUIS ANTONIO ENS 1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 42,77 20212 191 PARELHAS ESC EST PROF FELIPE BITTENCOURT I GRAU Estadual Urbana EMR 42,76 20381 192 SAO RAFAEL EE PROFESSORA CLAUDECI PINHEIRO TORRES Estadual Urbana EMR 42,66 20453 193 SERRA DO MEL EE PE JOSE DE ANCHIETA - RN Estadual Urbana EMR 42,61 20527 194 BAIA FORMOSA EE PROF PAULO FREIRE Estadual Urbana EMR 42,57 20528 195 JOAO CAMARA EE FCO DE ASSIS BITTENCOURT 1 2 G Estadual Urbana EMR 42,57 20585 196 CORONEL JOAO PESSOA EE PROF JOSE PROSPERO ENS 1º E 2º GRAUS Estadual Urbana EMR 42,54 20633 197 NATAL ESC EST JEAN MERMOZ ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,52 20671 198 JUCURUTU ESC EST NEWMAN QUEIROZ 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,50 20672 199 NISIA FLORESTA EM YAYÁ PAIVA ENS DE 1 E 2 GRAUS Municipal Urbana EMR 42,50 20726 200 CANGUARETAMA EE JUAREZ RABELO Estadual Urbana EMR 42,47 20748 201 MACAIBA EE DR SEVERIANO ENS MÉDIO Estadual Urbana EMR 42,46 20777 202 RAFAEL FERNANDES ESC EST JOSE FERREIRA DA COSTA Estadual Urbana EMR 42,44 20813 203 SAO TOME ESCOLA ESTADUAL AMARO CAVALCANTE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,42 20876 204 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO Estadual Urbana EMR 42,38 20877 205 PARNAMIRIM EE PROF ELIAH M DO REGO 1 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,38 20938 206 AUGUSTO SEVERO EE PROFESSOR ADRIAO MELO ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,34 20952 207 NATAL EE PROF JOSINO MACEDO ENS. 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,33 21043 208 SAO PAULO DO POTENGI EE MAURICIO FREIRE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E EJA Estadual Urbana EMR 42,28 21099 209 NATAL ESC EST DJALMA A MARINHO ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,25 21100 210 PILOES ESCOLA ESTADUAL DESEMBARGADOR SINVAL MOREIRA DIAS - ENSINO MEDIO Estadual Urbana EMR 42,25 21117 211 TOUROS ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA ISABEL BARBOSA VIEIRA Estadual Urbana EMR 42,24 21151 212 BREJINHO ESC EST JOSE LUCIO RIBEIRO ENS 2 GRAU Estadual Urbana EMR e EJA 42,22 21240 213 SANTANA DO SERIDO ESC EST JOAO VILAR DA CUNHA ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,17 21258 214 CARAUBAS E E PROF LOURENCO GURGEL OLIVEIRA ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,16 21259 215 SANTANA DO MATOS EE ARISTOFANES FERNANDES ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 42,16 21257 216 APODI ESCOLA ESTADUAL SEBASTIÃO GOMES DE OLIVEIRA Estadual Rural EMR 42,16 21301 217 PAU DOS FERROS ESC EST PROF MARIA EDILMA DE FREITAS Estadual Urbana EJA 42,14 21325 218 SERRA DO MEL EE PE JOSE DE ANCHIETA - RN Estadual Urbana EMR e EJA 42,13 21358 219 NATAL EE ZILA MAMEDE ENS DE 1 GRAU Estadual Urbana EMR 42,11 21370 220 NATAL EE CASTRO ALVES ENS DE 1º E DE 2º GRAU Estadual Urbana EMR 42,10 21403 221 CRUZETA ESC EST JOAQUIM J DE MEDEIROS 1 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,07 21414 222 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO ROSADO Estadual Urbana EMR 42,06 21503 223 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL GILBERTO ROLA Estadual Rural EMP 42,01 21525 224 NATAL EE SOLDADO LUIZ GONZAGA 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 42,00 21547 225 NOVA CRUZ ESCOLA ESTADUAL ROSA PIGNATARO ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 41,99 21546 226 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO ROSADO Estadual Urbana EMR e EJA 41,99 21873 227 MACAIBA CENTRO DE ED R ALFREDO MESQUITA FILHO - CERU Municipal Urbana EMR 41,76 21885 228 CEARA-MIRIM E.E.INTERVENTOR UBALDO BEZERRA DE MELO Estadual Urbana EMR 41,75 21927 229 SERRA NEGRA DO NORTE ESC EST PROFº LEOMAR BATISTA DE ARAUJO Estadual Urbana EMR 41,72 21988 230 SAO BENTO DO TRAIRI EE PROF MARIA L DA SILVA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 41,67 21987 231 JAPI EE SEVERINA P DE MEDEIROS ENS 2 GR Estadual Urbana EMR 41,67 22015 232 TANGARA EE PREF JOAO A DE MELO ENS1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 41,65 22124 233 PARNAMIRIM EE ROBERTO RODRIGUES KRAUSE Estadual Urbana EMR 41,57 22140 234 TENENTE ANANIAS ESC EST DEMOCRITO DE SOUSA ENS FUND. E MÉDIO Estadual Urbana EMR 41,56 22159 235 CURRAIS NOVOS ESC EST CAP MOR GALVAO ENS DE 1º E 2º GRAU Estadual Urbana EMR 41,54 22252 236 NATAL CEJA PROFª LIA CAMPOS Estadual Urbana EJA 41,46 22302 237 FLORANIA ESC EST TEONIA AMARAL ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 41,43 22330 238 VARZEA ESC EST D JOAQUIM DE ALMEIDA ENS 1 E 2 G Estadual Urbana EMR 41,41 22341 239 CEARA-MIRIM EE AUGUSTO X. DE GOIS ENS DE 1 GRAU Estadual Rural EMR 41,40 22392 240 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL EDUCANDÁRIO PRESIDENTE KENNEDY ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 41,36 22393 241 TIBAU DO SUL EE PROF JOSE MAMEDE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 41,36 22408 242 PRESIDENTE JUSCELINO ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA HERONDINA CALDAS ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 41,35 22425 243 IPANGUACU EE MANOEL DE MELO MONTENEGRO ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 41,34 22462 244 SAO JOSE DO CAMPESTRE EE DIOGENES DA CUNHA LIMA ENS 1 E 2 GRA Estadual Urbana EMR 41,31 22495 245 PUREZA ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE EUFRÁSIO DE SANTANA Estadual Urbana EMR 41,29 22497 246 VICOSA ESC EST PEDRO MARTINS FERNANDES Estadual Urbana EMR 41,29 22496 247 SAO JOSE DO CAMPESTRE EE DIOGENES DA CUNHA LIMA ENS 1 E 2 GRA Estadual Urbana EMR e EJA 41,29 22494 248 BODO EE SÉRVULO PEREIRA DE ARAUJO ENSINO MEDIO Estadual Urbana EMR 41,29 22510 249 NATAL EE DOM JOSE ADELINO DANTAS ENS 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 41,28 22523 250 PARNAMIRIM EE PROF ELIAH M DO REGO 1 2 GRAUS Estadual Urbana EMR e EJA 41,27 22579 251 TENENTE LAURENTINO CRUZ ESC EST PE.SINVAL L DE MEDEIROS Estadual Urbana EMR 41,23 22578 252 ANGICOS EE PROF FRANCISCO VERAS ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 41,23 22602 253 GOIANINHA EE JOAO TIBURCIO ENSINO MÉDIO Estadual Urbana EMR 41,21 22635 254 MONTANHAS ESC EST PROFA OCILA BEZERRIL FUND E MED Estadual Urbana EMR 41,18 22700 255 PASSA E FICA ESC EST DE 1 E 2GRS DEP DJALMA A MARINHO Estadual Urbana EMR 41,13 22701 256 SANTANA DO MATOS EE ARISTOFANES FERNANDES ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR e EJA 41,13 22759 257 PARANA ESC EST 26 MARCO ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 41,08 22773 258 JARDIM DE PIRANHAS ESC EST AMARO CAVALCANTI ENS DE 2º GRAU Estadual Urbana EMR 41,07 22797 259 NATAL EE PROF JOSE F MACHADO ENS 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 41,05 22832 260 NATAL ESC EST GOV W GURGEL Estadual Urbana EMR 41,02 22942 261 JANDUIS ESC EST PROF DANIEL GURGEL Estadual Urbana EMR 40,93 22943 262 SAO PAULO DO POTENGI EE MAURICIO FREIRE ENSINO FUNDAMENTAL MÉDIO E EJA Estadual Urbana EMR e EJA 40,93 22954 263 LAJES PINTADAS EE VIRGILIO FURTADO 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 40,92 22989 264 LAGOA DE VELHOS EE PREF JOAO EVANGELISTA ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 40,89 23034 265 JACANA EE PROFª TEREZINHA CAROLINO DE SOUZA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,85 23033 266 ARES EE JACUMAUMA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,85 23112 267 NATAL EE PROF ANTONIO FAGUNDES 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 40,79 23113 268 SAO JOSE DE MIPIBU EE HILTON GURGEL DE CASTRO - ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 40,79 23124 269 BOM JESUS EE JOAO ALVES DE MELO ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMR 40,78 23138 270 PARNAMIRIM EE PROF ANTONIO BASILIO FILHO ENS FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,77 23230 271 SAO BENTO DO NORTE EE 1º E 2º GRAUS SEN DINARTE MARIZ Estadual Urbana EMR 40,69 23229 272 RIACHUELO EE MANOEL SEVERIANO ENS DE 1 E 2 G Estadual Urbana EMR 40,69 23264 273 NATAL ESC EST FELIZARDO MOURA ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 40,66 23277 274 UPANEMA ESCOLA ESTADUAL JOSE CALAZANS FREIRE. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,65 23290 275 NATAL ESC EST UNIAO DO POVO DA C NOVA ENS FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,64 23319 276 SAO VICENTE ESCOLA ESTADUAL ARISTÓFANES FERNANDES Estadual Urbana EMR 40,62 23380 277 NATAL CEJA- PROFESSOR REGINALDO TEOFILO Estadual Urbana EJA 40,56 23397 278 MOSSORO EE MANOEL JOAO ENS DE 1 GRAU Estadual Urbana EMR 40,54 23398 279 PARAU EE SILVESTRE VERAS BARBOSA - ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,54 23429 280 NATAL ESC EST PROF AMPHILÓQUIO CAMARA ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMR 40,51 23440 281 CARNAUBAIS EE ALCIDES WANDERLEY ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMR 40,50 23528 282 JANUARIO CICCO ESC EST MARIA DO ROSARIO BEZERRA Estadual Urbana EMR 40,41 23529 283 MAXARANGUAPE EE STOESSEL DE BRITO Estadual Urbana EMR 40,41 23543 284 SANTO ANTONIO ESC EST FILOMENA DE AZEVEDO Estadual Urbana EMR 40,40 23569 285 FELIPE GUERRA ESCOLA ESTADUAL ANTONIO FRANCISCO Estadual Urbana EMR 40,37 23587 286 UPANEMA ESCOLA ESTADUAL JOSE CALAZANS FREIRE. ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR e EJA 40,35 23586 287 SANTA CRUZ EE JOSE B CAVALCANTI ENSINO FUD E MEDIO Estadual Urbana EMR 40,35 23612 288 VERA CRUZ EE MONSENHOR PAIVA - ENS FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,32 23611 289 TIBAU EE RUI BARBOSA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 40,32 23663 290 ACU EE JUSCELINO KUBITSCHEC ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 40,26 23699 291 MONTE ALEGRE CENTRO EDUC JOSE MARIA DE AGUIAR FILHO Municipal Urbana EMR 40,22 23756 292 VILA FLOR EE PRES TANCREDO NEVES Estadual Urbana EMR 40,16 23837 293 TOUROS EE TABELIAO JULIO MARIA Estadual Urbana EMR 40,07 23833 294 ANTONIO MARTINS ESC EST GOV WALFREDO GURGEL Estadual Urbana EMR 40,07 23835 295 PEDRA GRANDE ESC EST MARCILIO TEIXEIRA ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 40,07 23834 296 BENTO FERNANDES EE SEN JOAO CAMARA Estadual Urbana EMR 40,07 23836 297 RIO DO FOGO EM ANA DE PAIVA FAGUNDES Municipal Rural EMR 40,07 23846 298 NATAL ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR e EJA 40,06 23852 299 AREIA BRANCA ESCOLA ESTADUAL CÔNEGO ISMAR FERNANDES DE QUEIROZ Estadual Urbana EMR e EJA 40,05 23853 300 NATAL ESCOLA ESTADUAL LOURDES GUILHERME ENSINO DE 1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 40,05 23864 301 SAO PEDRO EE PROF PEDRO ALEXANDRINO 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 40,04 23897 302 PORTO DO MANGUE ESCOLA ESTADUAL PROFESSORA JOSÉLIA DE SOUZA SILVA Estadual Urbana EMR 40,00 23958 303 NATAL EE RAIMUNDO SOARES Estadual Urbana EMR 39,93 23957 304 MOSSORO CEJA PROF ALFREDO SIMONETTI Estadual Urbana EJA 39,93 23964 305 ARES ESCOLA MUNICIPAL JOAO GUIO ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Municipal Urbana EMR 39,92 24053 306 ALTO DO RODRIGUES EE PROF MARIA RODRIGUES GONCALVES Estadual Urbana EMR 39,83 24120 307 MOSSORO ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE NOGUEIRA Estadual Urbana EMR 39,74 24239 308 LAJES EE PEDRO II ENSINO MEDIO Estadual Urbana EMR 39,59 24264 309 MONTE ALEGRE EE PROF GASPAR ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 39,56 24352 310 MOSSORO CAIC ESCOLA ESTADUAL JERÔNIMO VINGT ROSADO MAIA Estadual Urbana EMR 39,46 24353 311 PENDENCIAS EE MONSENHOR HONORIO ENSINO DE 1º E 2º GRAUS Estadual Urbana EMR 39,46 24381 312 AFONSO BEZERRA EE PROFª GILDECINA BEZERRA ENSINO FUND E MÉDIO Estadual Urbana EMR 39,41 24442 313 EXTREMOZ EE ALM TAMANDARE ENS DE 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 39,33 24498 314 CEARA-MIRIM EE PROF EDGAR BARBOSA Estadual Urbana EMR 39,25 24529 315 SAO JOSE DE MIPIBU EE PROF FRANCISCO BARBOSA ENS 1 E 2 Estadual Urbana EMR 39,20 24553 316 RODOLFO FERNANDES ESCOLA ESTADUAL 12 DE OUTUBRO ENS FUNDAM E MÉDIO Estadual Urbana EMR 39,17 24577 317 LUIS GOMES ESC EST MARIANA CAVALCANTI ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 39,12 24578 318 SANTA CRUZ EE JOAO FERREIRA DE SOUZA ENS FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 39,12 24724 319 CARNAUBA DOS DANTAS ESC EST JOAO HENRIQUE DANTAS ENS 1 E 2 G Estadual Urbana EMR 38,89 24736 320 SENADOR GEORGINO AVELINO EE JOSE ALVES ACIOLE Estadual Urbana EMR 38,87 24750 321 AREIA BRANCA EE CONSELHEIRO BRITO GUERRA ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO Estadual Urbana EMR 38,85 24766 322 PEDRO AVELINO EE PROF JOSEFA SAMPAIO MARINHO ENSINO FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 38,83 24824 323 SENADOR ELOI DE SOUZA E. E. DES. VICENTE LEMOS Estadual Urbana EMR 38,73 24836 324 ESPIRITO SANTO ESC EST JOAQUIM DA LUZ ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 38,71 24854 325 FERNANDO PEDROZA E E VER JOAO SALVIANO SOBRINHO ENSINO MEDIO Estadual Urbana EMR 38,68 24934 326 PEDRA PRETA ESC EST PROF GERCINA BEZERRA ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 38,55 24971 327 RUY BARBOSA EE RUI BARBOSA ENS DE 1 GRAU E MEDIO Estadual Urbana EMR 38,47 24991 328 SERRINHA ESC EST DOMITILA NORONHA Estadual Urbana EMR 38,44 25019 329 SAO JOSE DE MIPIBU EE LARANJEIRAS DO ABDIAS Estadual Rural EMR 38,38 25057 330 NATAL ESC EST PROF JOSEFA SAMPAIO ENS DE 1 GR Estadual Urbana EMR 38,32 25071 331 PARAZINHO EE SEN JESSE PINTO FREIRE ENS DE 2 GRAU Estadual Urbana EMR 38,29 25167 332 RIO DO FOGO EE GOVERNADOR LAVOISIER MAIA SOBRINHO Estadual Urbana EMR 38,08 25201 333 LAGOA D'ANTA ESC EST ANTONIA GUEDES MARTINS Estadual Urbana EMR 38,02 25225 334 EXTREMOZ EE LIGIA NAVARRO ENS DE 1 GRAU Estadual Urbana EMR 37,97 25261 335 CERRO CORA ESC EST QUERUBINA SILVEIRA ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EMR 37,88 25274 336 MESSIAS TARGINO ESC EST APOLINARIA JALES Estadual Urbana EMR 37,85 25291 337 SITIO NOVO EE JOSÉ NUNES DE CARVALHO - ENS MÉDIO Estadual Urbana EMR 37,80 25314 338 CAICARA DO RIO DO VENTO EE DR GERALDO ANDRADE TEIXEIRA Estadual Urbana EMR 37,73 25342 339 MONTE DAS GAMELEIRAS ESC EST FELISMINO J DA COSTA ENS 1 GRAU Estadual Urbana EMR 37,65 25365 340 POCO BRANCO EE ESTUDANTE JOSE FRANCISCO FILHO 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 37,59 25401 341 LAGOA D'ANTA ESC EST ANTONIA GUEDES MARTINS Estadual Urbana EMR e EJA 37,46 25407 342 CAMPO REDONDO EE PROF MARIA A DE SOUZA ENS FUND E MEDIO Estadual Urbana EMR 37,44 25420 343 MACAIBA EM DR ALFREDO LIRA Municipal Rural EMR 37,41 25487 344 PARNAMIRIM EE PROF ARNALDO ARSENIO DE AZEVEDO Estadual Urbana EJA 37,23 25534 345 NATAL ESC EST PADRE MONTE ENS DE 1 E 2 GRAU Estadual Urbana EMR 37,07 25591 346 MACAIBA EE ALFREDO M FILHO ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 36,84 25613 347 CAICO CENTRO DE EDU. DE JOVENS E ADULTOS SENADOR GUERRA Estadual Urbana EJA 36,73 25778 348 TAIPU EE ADAO MARCELO DA ROCHA ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 35,69 25784 349 PARNAMIRIM EE PROF ELIAH M DO REGO 1 2 GRAUS Estadual Urbana EJA 35,63 25830 350 NATAL ESC EST PROF LUIS SOARES ENS DE 1 E 2 GR Estadual Urbana EMR 35,30 25847 351 NOVA CRUZ ESC EST ALBERTO MARANHAO ENS 1 E 2 GRAUS Estadual Urbana EMR 35,06 25965 352 NATAL E. EST PROF MARIA QUEIROZ ENS. FUNDAMENTAL E MÉDIO Estadual Urbana EMR 33,13 25987 353 NATAL ESC EST MASCARENHAS HOMEM ENS FUNDAMENTAL E MEDIO Estadual Urbana EJA 32,20

As 353 instituições de ensino no Rio Grande do Norte que participaram do ENEM tiveram média aritmética de 44,96 - pouco abaixo da média aritmética nacional, que ficou em 47,84.Das três instituições que tiveram as melhores marcas em todo o Estado, as duas primeiras são particulares. O primeiro colocado no Rio Grande do Norte foi o CEI - que teve a média total de 69,90; o que lhe rendeu a posição de número 149 no rol de todas as escolas envolvidas no exame em todo o país .Em segundo, ficou o Salesiano - média de 67,46; posição de número 386 no Brasil. Em terceiro aparece uma escola pública - o Cefet Natal (agora IFRN); sua média foi de 67,40; posição de número 394 no Brasil.Já entre as instituições interioranas, a melhor posicionada foi o Cefet-Mossoró - média de 66,46; ficou com o quarto lugar no RN e a posição de número 541 no Brasil.Quanto à rede pública estadual, a melhor escola no ranking foi a E E Desembargador Régulo Tinoco (Natal). A instituição obteve a média de 51,75, ocupando a posição de número 55 no Rio Grande do Norte e a de número 5.604 no Brasil.A que teve a pontuação mais baixa foi a E E Mascarenhas Homem (também de Natal): 32,2 de média, posição de número 353 no RN e 25.987 no país. Excetuando-se as escolas da capital, a melhor colocada foi a E E Santos Dumont (Parnamirim) - média de 51,45; número 57 no RN e 5.833 no país.No tocante as escolas das redes muncipais, apenas seis instituições participaram. Destas, a E M Yayá Paiva (Nísia Floresta) foi a melhor colocada - média de 42,5; posição de número 199 no estado e 20.672 no Brasil.Entre as escolas que trabalham com Ensino de Jovens e Adultos (EJA), a melhor posicionada foi o Colégio Darwin (Mossoró) - média de 54,00; posição de número 46 no RN e 4.334 no Brasil - seguida da Fundação Bradesco (Natal) - média de 51,55; posição 56 no RN e 5.750 no Brasil).Até aqui, aparecem apenas escolas classificadas como urbanas. Entre as escolas classificadas como rurais - só 8 participaram - as três primeiras foram a Escola Agrícola de Jundiaí (escola federal em Macaíba - média de 52,42; número 53 no RN e 5.147 no Brasil), a Escola das Dunas (escola estadual em Extremoz - média de 44,02; número 145 no RN e 17.858 no Brasil) e a E E Sebastião Gomes de Oliveira (escola estadual em Apodi; média de 42,16; número 216 no RN e 21.257 no Brasil).Eis as marcas das escolas do RN:(*) Média Total (Objetiva e Redação) com correção de Participação