Mesmo criticado por Nélter, José Dias continua na liderança do PMDB

“Tenho o apoio dos deputados Poti Junior e Walter Alves e não vejo motivos para renunciar da minha condição de líder. Se fizer isso, não teria como justificar. Vão logo achar que estou querendo me aliar ao Governo. Ficaria uma situação ruim pra mim”, justificou José Dias.Segundo o líder do PMDB, as reivindicações do deputado Nélter Queiroz são porque o parlamentar fez questão de participar das Comissões Permanentes da Casa, mas afirmou que só participaria na condição de presidente de uma das principais comissões – o que o deputado afirmou não ser possível. Outra possibilidade seria Nélter assumir o lugar de José Dias.“Ele queria ser presidente da Comissão de Finanças e Fiscalização, mas atualmente quem assume esta condição é o deputado Walter Alves, a quem eu defendo que permaneça no posto. Se for para ser membro, Nélter não aceita. Aí fica difícil, porque eu só posso indicar, mas não posso escolher quem assume a liderança. Mas vamos tentar um diálogo”, disse o líder do PMDB.Já o deputado Nélter Queiroz respondeu às argumentações de José Dias afirmando que não solicitou a presidência de nenhuma comissão da Casa ao líder, nem questionou a liderança do peemedebista na Assembleia. Porém, Nélter garante que vai estar mais atento à atuação do líder.“O que reclamo é que as vezes o deputado acaba decidindo os projetos sem uma discussão com a nossa bancada. Agora, toda decisão que for tomar pelo partido terá que antes ser discutida com os outros deputados. Vou fiscalizar de forma rigorosa”, respondeu Nélter Queiroz.Apesar das comissões não terem sido formadas oficialmente, nos bastidores da Assembleia o deputado peemedebista já divulgava que ficou acertado que ele deve presidir a Comissão de Minas e Energia da Casa e que o deputado estadual José Adécio (DEM) ficará no lugar de Walter Alves na presidência da Comissão de Finanças e Fiscalização.O deputado estadual José Dias também informou que vai participar como membro das comissões de Saúde, Ciência e Tecnologia e Administração. “Vou estar presente nestas três comissões, já está certo”, ressaltou ele.Está previsto para esta quarta-feira (18) a definição das Comissões Permanentes da Casa, após uma nova discussão com os lideres da Assembleia Legislativa e, em outro momento, a escolha dos presidentes, que é realizada pelos membros das comissões.