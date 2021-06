Advogados da Caixa Econômica promovem paralisação Protesto faz parte de uma reivindicação por melhorias salariais pleiteada há dois anos.

Durante esta terça-feira (7) os advogados da Caixa Econômica Federal paralisam o atendimento ao público e o funcionamento interno durante 24h. A ideia é pressionar a superintendência do banco no intuito de obter um aumento no piso, faixa intermediária e teto salarial.



A suspensão do atendimento começou às 8h.



Segundo Carlos Roberto de Araújo, advogado da Caixa Econômica Federal e representante da Associação Nacional dos Advogados da Caixa Econômica Federal (Advocef), haverá ainda um ato entre as 10h e 10h30 em frente à unidade da João Pessoa. Também participam da paralisação os engenheiros do banco.



É a terceira interrupção das atividades promovidas pelos servidores em duas semanas. A primeira aconteceu em 30 de março, quando advogados e engenheiros suspenderam o atendimento nacional durante uma hora, das 14 às 15h para discutir novos reajustes para os servidores.



No dia posterior, antes da rodada de negociação, uma nova parada marcou o funcionamento. A manifestação tinha por finalidade a definição de novos vencimentos para os funcionários e, para isso, foi entregue à Comissão de Negociação da Caixa a proposta de R$ 8.018 para o piso, R$ 14.071 para o teto, chegando a uma média de R$ 9.708 na faixa intermediária.



A exemplo das outras paradas, a desta terça-feira conta com uma representação nacional, já que 80% do efetivo de advogados aderiu ao movmento.