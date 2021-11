Senadores tentarão atrair empresas aéreas para Mossoró A colaboração foi solicitada durante reunião com deputados e a prefeita fafá Rosado.

Os três senadores potiguares se comprometeram em colaborar para retomada de voos para a cidade de Mossoró, interior do estado. Eles participaram de uma reunião nesta sexta-feira (1°) com deputados e a prefeita da cidade, Fafá Rosado, onde ficou definido que Garibaldi (PMDB), Rosalba (DEM) e José Agripino (DEM) vão procurar as empresas aéreas para atrair os serviços para o município novamente.



A ideia é implantar algum tipo de benefício para despertar o interesse dessas empresas Garibaldi Filho disse lamentar a politização da discussão em torno do Aeroporto de Mossoró. “Lamento muito”, declarou e se colocou à disposição para contribuir.



De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade, Nilson Brasil Leite, para a retomada dos voos no aeroporto de Mossoró primeiramente é necessária a aquisição e instalação de um "rádio-farol", equipamento que possibilita a operação noturna e durante dias de chuva ou nublados. Após isso, é necessário conseguir junto à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) a liberação de voos noturnos. De acordo com informações repassadas na reunião, esse equipamento e uma liberação parcial já estão providenciados.



Além disso também são necessários a criação de atrativos para as companhias aéreas como um programa de incentivo fiscal para a comercialização de querosene de aviação e ainda a implantação de uma política para que órgãos públicos e privados adquiram cotas de passagens para Mossoró. Na opinião de José Agripino, o incentivo fiscal para a comercialização de combustível seria o trunfo ideal para apresentar às empresas.



O grupo de trabalho também detectou a necessidade de construir um muro no perímetro da área do Dix-sept Rosado; promover estudos de adequação urbanística no entorno do aeroporto; e realizar estudos e ações para tornar o aeroporto uma instalação de porte regional. Em seu pronunciamento, a prefeita da cidade, Fafá Rosado, anunciou que a Prefeitura vai construir o muro.



Além dos senadores e da prefeita, participaram do debate os deputados federais Betinho Rosado e Felipe Maia; e os deputados estaduais Leonardo Nogueira, Walter Alves e Lavoisier Alves. Terça-feira próxima o grupo de trabalho da Prefeitura se reúne novamente para discutir as maneiras de obter as outras demandas necessárias para a retomada dos voos.