Copa Robinson Faria terá 74 participantes

A maior competição do interior do estado e que neste ano chega a sua oitava edição bateu novo recorde de participantes. A procura foi muito grande e confirmaram presença 74 equipes de várias regiões do Rio Grande do Norte.A nova marca no número de inscritos deve-se a organização com que é feita o maior evento esportiva do interior. ´´A Copa Robinson Faria é um sucesso a cada ano e provou mais uma vez que veio para ficar, a procura é muito grande e 74 equipes confirmaram presença batendo um novo recorde no número de participantes´´, comemorou o radialista Crisólogo, um dos organizadores da competição.A competição que geralmente conta na sua maioria com times das regiões do Agreste, Litoral Sul e Parnamirim contará neste ano com equipes estreantes da região do Trairí e de Natal. As inscrições estão encerradas.A Copa Robinson Faria distribui prêmios em dinheiro, troféu e medalhas para os melhores da competição. O atual campeão é o Volta Redonda de Lagoa Salgada que na final do ano passado venceu o Boca Juniors, da mesma cidade, pelo placar de 1 a 0, no estádio Cardozão. O Juventus de Serra Caiada conquistou o terceiro lugar.