América perde pênalti deixa escapar vitória Baraúnas perdia por 2 a 0 e conseguiu o empate, continuando como a única equipe invicta no campeonato estadual.

´Em jogo emocionante, Baraúnas e América ficam no empate, jogando neste domingo (15) em Mossoró, em partida válida pela terceira rodada do segundo turno do campeonato estadual. Após fazer 2 a 0, o América relaxou e permitiu o empate da equipe mossoroense. Pênalti perdido por Lúcio foi decisivo para o resultado.



Jogando sob o comando de Vereador, técnico interino, o América inovou entrando com três zagueiros e promovendo a estréia do ex-alecrinense Chapinha. No entanto, quem começou se destacando foi o novo titular do ataque: Bibi.



Formando dupla com Lúcio Curió, Bibi aproveitou a boa jogada de Marcelinho – um dos destaques da partida – e, de bico, marcou o primeiro gol do América logo aos três minutos. A equipe da capital dominava e partida e não demorou para ampliar a vantagem.



Aos 23 minutos, o artilheiro Lúcio tabelou com Marcelinho e tirou do goleiro Isaías com categoria. Era o segundo gol do América, que poderia estar iniciando a reviravolta no campeonato e quebrando a invencibilidade do Baraúnas. Mas a equipe de Mossoró não entregou os pontos.



Em jogada simples, Adalberto quis dominar a bola com o peito dentro da área, mas acabou sendo enganado pelo gramado irregular e matou com a mão. O juiz marcou o pênalti e o zagueiro Índio, aos 38 minutos, diminuiu a vantagem americana antes de descerem para o intervalo.



Mais disposto em campo, o Baraúnas seguia firma em busca do empate, até que aos 9 minutos, depois de excelente jogada do meia Marcelinho, o goleiro Isaías entrou de carrinho e cometeu o pênalti. Lúcio foi para a cobrança para definir a vitória, mas a bola explodiu na trave. O Baraúnas se empolgou ainda mais e aumentou a pressão sobre o América, sendo premiado com o empate.



O atacante Maurício Pantera, que era quem mais preocupava a zaga americana, recebeu um passe em profundidade do meia Paulinho, que encobriu Tiago Messias e Frede. Com velocidade, o camisa 9 dominou, driblou Rodolfo e, com a perna esquerda, empatou a partida.



O América sentiu o golpe e ficou ainda mais recuado, tentando explorar os contra-ataques com Bibi e Torona, que substituiu Lúcio. Mas era o Baraúnas que levava mais perigo. Mesmo assim, nenhuma das equipes conseguiu mudar o placar, que terminou mesmo no 2 a 2.



Com o resultado, o América segue sem vencer no segundo turno e soma apenas 2 pontos, ocupando a 5ª posição na tabela. Já o Baraúnas segue invicto, mas sem vencer no segundo turno. A equipe de Mossoró soma 3 pontos e é o quarto colocado no campeonato.



Na próxima rodada o América vai buscar a reabilitação diante do Santa Cruz, em Santa Cruz, enquanto o Baraúnas visita o Assu.