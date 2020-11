Presos arrombam parede e fogem do CDP da Ribeira

Fotos: Divulgação A polícia procura pelos fugitivos desde o momento em que se evadiram.

Os fugitivos são: Arlindo Pereira Nascimento Neto (preso por assalto), José Leonardo da Silva (furto), Gilberto Sobrinho (assalto), Laércio Silvestre da Silva Júnior (furto) e Thiago Florêncio Barbosa (homicídio).Os cinco estavam juntos com outros oito presos na cela 2 do pavilhão A. Eles quebraram ventiladores para usar os eixos como pás e cavar o buraco na parede.De acordo com coordenador da Administração Penitenciária (Coape), José Deques Alves, após cavarem o buraco os presos tiveram acesso aos portões. "Em seguida eles usaram uma chave micha e abriram o portão e fugiram", contou.Gilberto Sobrinho e Thiago Florêncio Barbosa já tinham fugido de outras unidades prisionais anteriormente. A polícia procura pelos fugitivos desde o momento em que se evadiram, mas até o momento não obtiveram êxito.