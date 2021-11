Jackson e Ricardo Oliveira já se apresentaram ao técnico Macuglia

Site oficial do América O volante Jackson vem da equipe do Guaratinguetá de São Paulo

Nome: Jackson Mauricio Silva Feitosa

Apelido: Jackson Feitosa

Data Nascimento: 16/09/1982 (26 anos)

Naturalidade: São Luis-MA

Posição: Volante

Peso: 79 Kg

Altura: 1,75 m

Ulbra-RS (2001), Brasil de Pelotas-RS (2002 a 2004), Mogi Mirim-SP (2005), Pelotas-RS (2006), CRAC-GO (2007), Guaratinguetá-SP (2008), Figueirense-SC (2008), Ipatinga-MG (2008) e Guaratinguetá-SP (último clube).

Nome: Ricardo Lopes de Oliveira

Apelido: Ricardo Oliveira

Posição: Volante

Data Nascimento: 28/10/1976 (32 anos)

Jackson Feitosa, 26anos é natural de São Luis-MA, iniciou a carreira em 2001 atuando pela Ulbra/RS, o volante tem como principais características boa marcação e facilidade na saída de bola. Ele foi eleito um dos destaques do Campeonato Paulista atuando pelo Guaratinguetá.O também volante Ricardo Oliveira,32 anos (que o portalantecipou em uma semana sua contratação), desembarcou na noite de quarta-feira (29) oriundo do Joinville. Ele teve uma excelente participação nesse início de temporada em 2009, e obteve título de melhor volante do Campeonato Catarinense.Sobre Badé e Thoni, alas do Chapecoense, bons destaques do futebol catarinense, o time rubro deve esperar até este domingo, quando a equipe disputa o título do campeonato contra o Avaí.Na primeira partida, o time verde de Chapecó venceu de 3 a 1, e foi de Badé o terceiro gol, considerado um dos mais bonitos de toda a rodada no futebol brasileiro. Thoni, o outro ala, participou das jogadas dos dois primeiros.Depois que cehgaram às final, Badé e Thoni foram vistos por outros clubes e teriam despertado interesse. Badé está sendo dado como praticamente acertado com o Náutico de Recife.No entanto, uma fonte de confiança ligada ao América garante que os dois jogadores têm contrato assinado com o clube rubro natalense. Mas segundo o blog vermelho de paixão, Badé teria ligado para pedir desculpas à direção e seu destino deve ser mesmo o Náutico.