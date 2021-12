Ministro Ricardo Lewandowski ocupará vaga de Eros Grau no TSE

Foto: Fabio Rodrigues Pozzebom/ABr

A vaga de ministro substituto do TSE, que era ocupada por Lewandowski, terá agora o ministro Marco Aurélio Mello, também do STF.Eros Grau alegou acúmulo de trabalho no STF para abrir mão da atuação no TSE, onde foi relator dos processos que resultaram nas cassações dos governadores eleitos em 2006 na Paraíba, Cássio Cunha Lima (PSDB), e no Maranhão, Jackson Lago (PDT). Ambos foram cassados este ano por abuso de poder político e econômico no pleito ocorrido há três anos.O ministro Eros Grau se aposentará compulsoriamente do STF no ano que vem, quando vai completar 70 anos de idade.Fonte: Agência Brasil