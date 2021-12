Famílias começam a voltar as suas casas em Assu

Fotos: Vlademir Alexandre Desabrigados começam a retornar as suas casas e tentam reconstruir o que perderam.

De acordo com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, cerca de 50 famílias que ficaram desabrigadas devido as enchentes voltaram as suas casas durante o dia de hoje.Segundo informações da secretáia Cimária Gurjão, o nível da água diminuiu consideravelmente nas zonas mais afetas, possibilitando o retorno das pesssoas."Felizmente, nós conseguimos realocar essas pessoas, que estavam abrigadas em escolas do município. Apesar disso, nós continuamos dando assistência a todas essas pessoas, com cestas básicas e assistência médica", ressaltou.Assu é considerada umas das cidades mais afetadas pelas chuvas que castigam o interior do Rio Grande do Norte. No entanto, o maior problema enfrentado pelas autoridades da cidade é o chamado pós-enchente.Isso porque os agricultores perdem suas plantações e enfretam prejuizos de todo um ano de trabalho. Alguns que ainda se recuperavam das enchentes do ano passado, acabaram perdendo tudo que plantaram novamente.Nesta quarta-feira (6), o ministro da Integração Nacional, Geddel Viera, estará na cidade e se reunirá com fruticultores e carcinicultores. A expectativa é que o pequeno produtor cobre do Governo Federal recursos prometidos ainda no ano passado.