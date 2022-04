Casa Talento convoca alunos para cadastro

O projeto de educação musical Casa Talento retoma suas atividades e convoca os alunos matriculados no semestre 2008.1 para comparecerem à secretaria da escola para regularizar e atualizar cadastro e horários das aulas.A renovação desses cadastros podem ser feitas de 1º a 3 de junho das 8h às 12h e das 14h às 17h.Para os novos alunos, ainda não tem previsão para o cadastramento devido ao grande número de matriculados.A Casa Talento existe há nove anos em Natal com o Patrocínio da Cosern e Governo do Estado.Para atendimento de dúvidas e sugestões a escola de música disponibiliza o telefone: 8821 2772 e o e-mail [email protected] Período de renovação cadastral: dias 1º, 2 e 3 de junhoHorário das inscrições: das 8h às 12h e das 14h às 17hLocal: Rua Tenente Alberto Gomes, 1066 Alecrim Natal RNContato: (84) 8821-2772