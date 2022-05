Projeto para fim da reeleição à Presidência da CMN está pronto

Elpídio Júnior Dickson fez anúncio de que fim da reeleição será votado.

Durante a campanha para ser reeleito presidente da Câmara, Dickson Nasser, assim como os componentes da chapa de oposição, firmaram o compromisso de que a reeleição seria extinta para o comando da Casa. No entanto, a proposta ainda não foi apresentada e as dúvidas sobre o cumprimento do combinado ficaram no ar.Em entrevista à Tribuna do Norte de 11 de março deste ano, Dickson Nasser não descartava a possibilidade de disputar a reeleição mais uma vez. O presidente, inclusive, dizia que eram grandes as chances de estar no pleito. Entretanto, o vereador vai cumprir o que prometeu em campanha.Além disso, a antecipação da eleição para escolher o próximo presidente também está distante de ocorrer. A prática é comum nos legislativos, mas o próprio Dickson Nasser se posicionou contra a possibilidade de realizar a eleição ainda neste primeiro ano de mandato.O projeto para o fim da reeleição irá tramitar normalmente nas comissões da Casa e, após os pareceres, será submetida ao plenário. De acordo com Nasser, a votação deve ocorrer já na próxima semana.