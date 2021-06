Baraúnas dispensa 10 jogadores após eliminação do Estadual Segundo o presidente, João Dehon, a maioria dos atletas que deixaram o clube, tem propostas de outras equipes e assim suas saídas foram facilitadas.

Após a derrota para o Assu (1x0) em pleno Nogueirão, no domingo passado, a diretoria do Baraúnas definiu, em reunião, pela saída de 10 jogadores do elenco tricolor.



O goleiro Isaías, o lateral direito Adriano, os zagueiros Índio, Eraldo e Moisés, o lateral esquerdo Léo Marinho, o volante Ricardo Lima, os meias Josicley e Ely Thadeu, além do atacante Anderson Bicudo não fazem mais parte da equipe do Baraúnas.



Segundo o presidente, João Dehon, a maioria dos atletas que deixaram o clube, tem propostas de outras equipes e assim suas saídas foram facilitadas. “A saída desses jogadores aconteceu em comum acordo entre a diretoria e os próprios atletas. infelizmente não temos mais chances de classificação no campeonato estadual, então vamos liberar esse pessoal para outras equipes, já que a maioria tem proposta de outros centros do futebol", explicou.



Para os próximos confrontos, contra ABC e América, a comissão técnica deve utilizar os jogadores que não tiveram oportunidades ao longo da temporada e assim analisar aqueles que possam ajudar o Baraúnas no futuro. Jogadores das divisões de base devem ser integrados ao elenco de profissionais para participarem das partidas.



“Vamos poder analisar com mais cuidado jogadores como Wendell, Adalgísio e Rodrigo nessas partidas, além de alguns atletas que ainda não participaram do estadual", garantiu João Dehon.



Fonte: Site do Baraúnas