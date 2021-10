Rivaldo Fernandes defende prefeita das acusações de ex-secretário

Gabriela Duarte Rivaldo Fernandes classificou as denúncias do ex-secretário adjunto da SMDC como um "caso isolado".

que as acusações do ex-secretário adjunto de Desenvolvimento Comunitário, Paulo Araújo, não passam de um fato "isolado" e não condizem com o trabalho da atual administração. Micarla foi acusada de utilizar a prefeitura para honrar compromissos de campanha.“O caso não passa de uma briga pessoal entre Paulo Araújo e o atual secretário da pasta, Dinarte Torres. A discussão tomou um rumo contraditório com conotação política, mas é bom que fique claro que é um problema entre os dois. A administração não deveria ter sido incluída neste impasse”, ressaltou o pevista.Rivaldo Fernandes lamentou a situação e afirmou que as declarações não passaram de um momento emocional do ex-gestor. “Ele disse que era indicação política, mas o próprio Paulo sabe que sua presença na administração, por exemplo, era por méritos técnicos, assim como acontece em outras pastas. É lamentável que a discussão tenha tomado este rumo”, enfatizou.O presidente de honra do partido também disse desconhecer as insatisfações do ex-gestor relacionadas a sua militância no PV. “Ele não conversou comigo, nem com o presidente municipal do PV, Elias Nunes, sobre qualquer problema com o partido. Também não comentou conosco que deixaria a legenda”, reforçou Rivaldo Fernandes.Sobre a possibilidade da prefeita Micarla de Sousa se pronunciar a respeito das denúncias e críticas à administração municipal, o presidente de honra do PV acredita que a chefe do Executivo não deve se preocupar com algo tão “pequeno”.“Todos conhecemos a índole da prefeita. Sabemos que ela nunca usará os cargos administrativos para fins eleitoreiros, nem permitirá isso. Ela escolhe seus auxiliares pela competência técnica. O partido está afinado com o município e acredito que Paulo é uma voz isolada e muito pequena para prejudicar a prefeita Micarla de Sousa”, concluiu.O sociólogo Paulo Araújo deixou o cargo de secretário adjunto do Desenvolvimento Comunitário (SMDC) e o PV depois que o secretário João Faustino (PSDB) foi substituído por Dinarte Torres, acusando o novo responsável pela pasta de usar a secretaria para selar compromissos feitos durante a campanha eleitoral de 2008.Paulo afirmou que o ex-candidato distribuiu cargos na SMDC para honrar compromissos de campanha e acusou a prefeita Micarla de Sousa de estar fazendo o mesmo. "Foi por isso que ela o colocou lá".O ex-secretário condenou a forma como foi tratado pelo atual gestor da pasta de forma “deselegante, desleal e descortez”, além de acusar de existir uma total “total incompatibilidade” entre a nova administração e o combate ao clientelismo político e aos objetivos eleitoreiros que defende.