Marcos Paraná pede rescisão e deixa o ABC Segundo presidente Judas Tadeu, jogador estava insatisfeito e o clube detentor do passe do atleta, o Porto de Caruaru, solicitou seu retorno.

O meia Marcos Paraná não faz mais parte do elenco do ABC. Ele solicitou sua rescisão contratual nesta quarta-feira (18) e já está desligado do alvinegro.



A informação confirmada pelo presidente do ABC, Judas Tadeu. O dirigente disse que o atleta vinha insatisfeito por ficar na reserva e também pelos problemas de contusão sofridos recentemente.



Além disso, o Porto de Caruaru, clube detentor do passe de Marcos Paraná, pediu seu retorno ao futebol pernambucano. "Inclusive, ele já foi embora", declarou Judas Tadeu.



Questionado se já negocia com algum jogador para suprir essa baixa no elenco, Judas Tadeu disse que estão em busca de contratações, "mas neste momento está um pouco difícil".