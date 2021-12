Trio é preso após manter família refém no Alecrim Bruno Henrique Lima da Silva, Tiago Ramon Alves da Silva e um menor foram presos na noite desta terça. O trio é acusado de vários assaltos por toda cidade.

A polícia conseguiu prender um trio acusado de cometer vários assaltos em Natal desde a semana passada. Bruno Henrique Lima da Silva, de 31 anos, Tiago Ramon Alves da Silva, 25, foram presos e um menor de idade apreendido no momento em que faziam uma família refém dentro de casa no Alecrim.



De acordo com a polícia, desde a semana passada os três vinham fazendo assaltos a lan houses, farmácias e mercadinhos usando um Golf de cor verde. Na tarde desta terça, eles aproveitaram o momento em que uma mulher entrava em casa, na rua Mascarenhas, no Alecrim, para tentar fazer um arrastão no local.



“Eles invadiram a casa no momento em que a mulher entrava. Durante alguns minutos os três mantiveram essa mulher e um casal de idosos reféns. Mas um vizinho notou a movimentação e acionou a polícia. Quando os policiais chegaram houve troca de tiros e o menor acabou baleado. Mas os três acabaram presos”, falou um policial.



Após a prisão os três assaltantes foram levados para Delegacia de Plantão, onde várias das vítimas reconheceram o trio como sendo responsável por outros assaltos. A atuação dos três será investigada pela equipe do 3º Distrito Policial.



Bruno e Tiago estão presos na carceragem do 7 º Distrito Policial e o menor está apreendido no CIAD.